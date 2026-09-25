पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, मिस्बाह उल हक का 12 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज मुहम्मद शहजाद ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा. इस्लामाबाद के डायमंड क्लब ग्राउंड में जारी इस मुकाबले में शहजाद ने पाकिस्तान टेलीविजन की ओर से खेलते हुए हैदराबाद किंग्समेन अकादमी के खिलाफ महज 49 गेंदों में शतक जड़ दिया.
इसके साथ ही मुहम्मद शहजाद सबसे तेज फर्स्ट क्लास शतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए. शहजाद ने इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. मिस्बाह ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट में 56 गेंदों में शतक लगाया था. उस पारी के दौरान उन्होंने विव रिचर्ड्स के सबसे तेज टेस्ट शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. बाद में ब्रैंडन मैक्कुलम ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों में शतक लगाकर टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया. अब शहजाद ने मिस्बाह उल हक से सात गेंद कम में सेंचुरी पूरी कर नया पाकिस्तानी रिकॉर्ड बना दिया.
62 गेंदों में जड़ दिए 114 रन
नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए मुहम्मद शहजाद के सामने शुरुआत में ही बड़ी चुनौती थी. पाकिस्तान टेलीविजन की टीम अपनी पहली पारी में महज 34 रनों के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे समय में क्रीज पर उतरे शहजाद ने रक्षात्मक बल्लेबाजी के बजाय आक्रामक अंदाज अपनाया और देखते ही देखते मुकाबले का रुख बदल दिया. उन्होंने सिर्फ 62 गेंदों में 114 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले. शहजाद ने मोहम्मद ताहा के साथ मिलकर 143 रनों की साझेदारी भी की. ताहा ने 72 गेंदों पर 43 रन बनाए.
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मुहम्मद हजाद की पारी का अंत जिया उलहक ने किया, लेकिन तब तक वह अपनी टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल चुके थे. 22 वर्षीय शहजाद पाकिस्तान की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. वह साउथ अफ्रीका में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हालांकि, टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ दो मुकाबले खेलने का मौका मिला और उनके बल्ले से 27 रन निकले. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का रुख किया.
मुहम्मद शहजाद पीएसएल में मुल्तान सुल्तांस और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार्ट रह चुके हैं. 2025 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उनका पीएसएल डेब्यू हुआ. हालांकि तब शहजाद चार पारियों में सिर्फ 24 रन बना सके थे, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा. हालांकि, इस साल नेशनल टी20 कप में मुल्तान रीजन के लिए लगातार दो अर्धशतक लगाकर उन्होंने अपनी फॉर्म की झलक दिखाई थी.
घरेलू क्रिकेट में मुहम्मद शहजाद के आंकड़े बताते हैं कि वह लगातार रन बना रहे हैं. उन्होंने 21 फर्स्ट क्लास मैचों की 36 पारियों में 1507 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में शहजाद ने 22 मैचों में 563 रन बनाए हैं और चार अर्धशतक लगाए हैं. हालांकि इस फॉर्मेट में अभी उनका पहला शतक आना बाकी है. टी20 क्रिकेट में उन्होंने 26 मैचों की 21 पारियों में 434 रन बनाए हैं. शहजाद गेंद से भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह 27 विकेट ले चुके हैं, जबकि लिस्ट-ए और टी20 में उनके नाम पर क्रमशः 5 और 4 विकेट दर्ज हैं.