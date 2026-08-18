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'हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10 हजार आतंकी', पाकिस्तानी मौलाना ने ताव में आकर बताई सच्चाई

पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग के जलसे में मौलाना मौलवी नसीर मदनी ने खुले मंच पर बोलते हुए कहा कि हाफिज सईद ने कश्मीर में कुर्बानी के लिए 10 हजार आतंकी भेजे थे, लेकिन यहां हाफिज को इसकी सजा दी जा रही है.

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हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10 हजार आतंकी मौलाना का दावा. (File photo: ITG)
हाफिज सईद ने कश्मीर भेजे 10 हजार आतंकी मौलाना का दावा. (File photo: ITG)

पाकिस्तान के बहावलपुर में 14 अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग 'पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग' के जलसे में मशहूर मौलाना मौलवी नसीर मदनी ने आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मौलाना ने लश्कर आतंकियों के बीच बयान दिया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 10 हजार बच्चे कुर्बानी के लिए भेजे थे.

वहीं, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ हाल ही में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर गैर-जमानती वारंट जारी करवाया है. मौलाना के इस कबूलनामे से हाफिज सईद की आतंकी साजिशों की पोल खुल गई है.

नसीर मदनी का कुबूलनामा

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लश्कर और जैश संगठनों से करीबी रिश्ते रखने वाले मौलवी नसीर मदनी ने बहावलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के एक बड़े जलसे बोलते हुए कहा, 'सुनों यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है. लेकिन ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा, जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था.'

नसीर मदनी ने सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रहीं आतंकी गतिविधियों की पुष्टि करते हुए कहा कि हाफिज सईद ने 10 हजार बच्चे कश्मीर के लिए और मादर-ए-वतन की कुर्बानी के लिए पेश किए. सरकार ने उसे इसकी सजा दी है.

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मौलाना ने दावा किया कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को जेल में रखा हुआ है, मगर आज भी वो चुप है. उसने कोई दुकान नहीं जलाई, कोई शहर नहीं जलाया. मौलाना ने हाफिज को कमांडो बताते हुए कहा किइतने कमांडो लड़के होने के बावजूद वो सब खामोश हैं.

गैर-जमानती वारंट जारी

वहीं, पहलगाम हमले के मामले में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हाल ही में लश्कर सरगना हाफिज सईद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसके साथ ही अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया है. मौलाना के इस ताजा बयान ने हाफिज सईद द्वारा कश्मीर में लगातार आतंकी भेजने और हिंसा फैलाने के भारत के दावों की पुष्टि कर दी है.

जौहर टाउन के सेफ हाउस में हाफिज

पाकिस्तान सरकार भले ही हाफिज सईद के जेल में बंद होने का दावा करती हो, लेकिन लश्कर से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल पर 14 अगस्त को एक तस्वीर अपलोड की गई, जिसमें पाकिस्तानी झंडे लगे कुर्ते में हाफिज के होने का दावा किया गया. पहलगाम हमले के बाद आज तक/इंडिया टुडे ने खुलासा किया था कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन स्थित सेफ हाउस में पाकिस्तानी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहता है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है.

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