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दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! 36 डिग्री तापमान के बाद बारिश देगी दस्तक, जानें पूरा अपडेट

दिल्ली में गर्मी और उमस के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. 11 सितंबर की शाम से बारिश का असर दिख सकता है, जबकि अगले दो दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है.

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12 और 13 सितंबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.(Photo-PTI)
12 और 13 सितंबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.(Photo-PTI)

दिल्ली में शुक्रवार यानी 11 सितंबर की शाम से हल्की बारिश शुरू होने की संभावना है. इसके बाद 12 और 13 सितंबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर थोड़ी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है.

मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया, कि 11 सितंबर से हवाओं का रुख बदलकर ईस्ट की तरफ हो सकता है. ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश की तरफ बढे़गा, जिससे आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है.

शनिवार को ज्यादा बारिश का अनुमान

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मौसम विभाग के मुताबिक, 12 सितंबर को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही मध्यम बारिश भी हो सकती है. 13 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहने सकता है.

फिर 14 सितंबर को हल्की बारिश होने का अनुमान है. महेश पलावत ने कहा कि यह बारिश दिल्ली के मॉनसून की आखिरी बारिशों में से एक हो सकती है. उन्होंने बताया कि 21 सितंबर के बाद दिल्ली से मॉनसून की वापसी शुरू हो सकती है. 

गुरुवार को 36.6 डिग्री पहुंचा तापमान

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बारिश के आकलन के बीच गुरुवार को दिल्ली में गर्मी का असर बना रहा. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा है.

इसके साथ ही पालम में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री, लोधी रोड में 36.3 डिग्री, रिज में 35.5 डिग्री और आया नगर में 36 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि गुरुवार को सुबह 8:30 बजे तक और उसके बाद शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं हुई.

दिल्ली की हवा कैसी रही?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 134 रहा. इसे मीडियम श्रेणी में रखा गया है. 101 से 200 के बीच AQI को मध्यम माना जाता है.  कुल मिलाकर, दिल्ली में 11 सितंबर की शाम से मौसम बदलने की उम्मीद है.

12 और 13 सितंबर को बारिश का असर ज्यादा रह सकता है, जबकि 14 सितंबर को भी हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके बीच राजधानी में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.

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