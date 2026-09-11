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चलती मुंबई लोकल से गिरी महिला, खचाखच भरी ट्रेन का वीडियो देख सुरक्षा उठे पर सवाल

मुंबई लोकल में डोंबिवली और कलवा के बीच एक महिला के चलती ट्रेन से गिरने का वीडियो सामने आया है. घटना के वक्त ट्रेन में काफी भीड़ थी. वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ती भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं. 

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रोजाना लाखों यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली इन ट्रेनों में भीड़ कोई नई समस्या नहीं है. ( Photo: X/@jaggirmRanbir)
रोजाना लाखों यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली इन ट्रेनों में भीड़ कोई नई समस्या नहीं है. ( Photo: X/@jaggirmRanbir)

मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना रोज लाखों लोगों की मजबूरी है. ऑफिस, कॉलेज और दूसरे कामों के लिए लोग रोज लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पीक टाइम में ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है कि कई बार यात्रियों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है. अब मुंबई लोकल से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह डोंबिवली और कलवा के बीच एक महिला भीड़ से भरी चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिर गई. घटना के बाद ट्रेन को रोकना पड़ा और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.

ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं
मुंबई की लोकल ट्रेन में सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. खासकर ऑफिस जाने और लौटने के समय ट्रेन के डिब्बे यात्रियों से खचाखच भरे होते हैं. ऐसे में दरवाजे के पास खड़े यात्रियों के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है. सामने आए वीडियो में भी ट्रेन में काफी भीड़ दिखाई देती है. इसी दौरान एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई. घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी भीड़ के बीच यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.

महिला के गिरने की घटना के बाद ट्रेन को रोका गया. इसके बाद कई महिलाएं ट्रेन से उतरकर ट्रैक के रास्ते आगे बढ़ती नजर आईं. घटना के बाद कुछ समय के लिए ट्रेन की रफ्तार और यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई. ऐसे हादसे में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि चलती ट्रेन से गिरने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है. इसके अलावा आसपास मौजूद दूसरे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो जाता है.

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वीडियो ने बढ़ाई चिंता
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग मुंबई की लोकल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि रोजाना लाखों लोग लोकल से सफर करते हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सफर कराने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. मुंबई लोकल शहर की लाइफ लाइन कही जाती है. बड़ी संख्या में लोग कम समय और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इसी पर निर्भर हैं. लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने और ट्रेन में सीमित जगह होने के कारण पीक आवर्स में काफी दबाव रहता है.

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दरवाजे के पास सफर करना पड़ सकता है भारी
लोकल ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े होकर सफर करना कई यात्रियों की मजबूरी भी होती है और कुछ लोगों की आदत भी. लेकिन जब ट्रेन में अत्यधिक भीड़ हो, तब दरवाजे के पास खड़े रहना जोखिम भरा हो सकता है. इस घटना ने एक बार फिर यात्रियों को सावधानी बरतने का संदेश दिया है. खासकर भीड़ के समय ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त जल्दबाजी से बचना जरूरी है. दरवाजे के बिल्कुल किनारे खड़े होने के बजाय अंदर की तरफ सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

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मुंबई लोकल की भीड़ फिर चर्चा में
मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. रोजाना लाखों यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली इन ट्रेनों में भीड़ कोई नई समस्या नहीं है. लेकिन जब भीड़ की वजह से किसी यात्री की जान खतरे में पड़ती है तो यह समस्या गंभीर हो जाती है. डोंबिवली और कलवा के बीच महिला के ट्रेन से गिरने की घटना ने इसी चिंता को फिर सामने ला दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोगों का कहना है कि यात्रियों की संख्या, भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. 

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