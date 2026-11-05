अभिजीत भट्टाचार्य का सिंगर दलेर मेहंदी पर तंज, मंत्री सुबोध उनियाल का किया सपोर्ट

सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने कथित लिप-सिंकिंग घटना पर दलेर मेहंदी के हालिया विवाद के बीच परोक्ष रूप से उन पर कटाक्ष किया. बिना नाम लिए, अभिजीत, सिंगर की कथित हरकतों की निंदा करने के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का समर्थन करते दिखे. उन्होंने अपने दर्शकों को यह भी आश्वासन दिया कि वह लाइव प्रदर्शन के दौरान लिप-सिंक करके उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे.

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छत्तीसगढ़ में अपने लाइव प्रदर्शन के दौरान, अभिजीत ने दर्शकों से कहा, 'यहां पे कभी मत अनुमति दीजिए कि अगर कोई लाइव माइक में लाइव के नाम पर गाना नहीं गा रहा है.' फिर वह मंत्री से जुड़ी हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहते दिखे, 'अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जहां पे स्टेज पर आके मंत्री साहब ने कहा', मंत्री की टिप्पणी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, 'बिल्कुल सच कहा था उन्हें, 'आप गाना नहीं' गा रहे हैं. आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है.'

अभिजीत ने सुझाव दिया कि हालांकि मंत्री ने कथित कृत्य की निंदा की थी, लेकिन बाद में उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया गया. सिंगर ने कहा, 'लेकिन वो विलेन बन गए.' इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के दर्शकों से आग्रह किया कि वे लाइव शो में ऐसी घटनाओं को न होने दें. दलेर मेहंदी पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, 'मैं जैसा भी गाऊंगा, खराब गाऊंगा, गलत गाऊंगा, गला खराब रहेगा, थक जाऊंगा, बेसुरा गाऊंगा, लेकिन जो भी गाऊंगा, लाइव गाऊंगा.'

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गायक ने आगे इस बात पर जोर दिया कि दर्शक अपने समय को महत्व देते हैं और कलाकारों को लाइव गाते देखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं. उन्होंने बताया कि एक मंच प्रदर्शन में पर्दे के पीछे काम करने वाले कई लोग शामिल होते हैं, जिनमें कार्यक्रम और भीड़ का प्रबंधन करने वाले लोग भी शामिल होते हैं. अपने श्रोताओं को आश्वस्त करते हुए, अभिजीत ने कहा, 'आप लोगों का मान करता हूं. मैं आप लोगों को कभी इस तरह से धोखा नहीं दूंगा. गाने के नाम पर मुंह नहीं हिलाऊंगा. ऐसा करते हैं लोग.'

यह विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस के बीच में दखल दिया. उन्होंने दलेर मेहंदी पर लिप-सिंक करने का आरोप लगाया और मंच पर उनकी हालत को लेकर सवाल उठाए.

उनियाल ने यह भी दावा किया कि इस शो के लिए गायक को 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इस घटना के बाद एक तीखी बहस छिड़ गई, जिसमें कई मशहूर हस्तियां दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आईं.



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