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14 दिन की कैद, अनिश्चित भविष्य और टूटी आस... जानिए अमेरिकी के हिरासत में कैसे बीते भारतीय म्यूजिशियन के वो खौफनाक दिन?

नई दिल्ली में जन्मे जैज संगीतकार प्रीतेश वालिया को 14 दिन तक अमेरिका में ICE हिरासत में रहने के बाद जमानत मिल गई है. उन्हें 2 अगस्त को लॉस एंजिलिस लौटने पर हिरासत में लिया गया था और कैलिफोर्निया के एडेलांटो सेंटर भेजा गया था. वालिया ने बताया कि हिरासत के दौरान वे खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, लेकिन परिवार, वकील और फैंस के सपोर्ट ने उन्हें हिम्मत दी.

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ICE हिरासत से 14 दिन बाद रिहा हुए भारतीय संगीतकार (Photo: Ig/priteshwalia)
ICE हिरासत से 14 दिन बाद रिहा हुए भारतीय संगीतकार (Photo: Ig/priteshwalia)

भारतीय मूल के जैज संगीतकार प्रीतेश वालिया को अमेरिका में 14 दिन तक ICE हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है. उन्हें 2 अगस्त को लॉस एंजिलिस लौटने के बाद अचानक हिरासत में लिया गया था. रिहाई के बाद वालिया ने कहा कि वे कई बार खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करते थे और आगे क्या होगा, इसे लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

प्रीतेश वालिया को 2 अगस्त की रात अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE ने हिरासत में लिया था. उस समय वे अपनी दोस्त लीजा के साथ लॉस एंजिलिस लौटे थे. हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें कैलिफोर्निया के एडेलांटो ICE प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया गया. 

उनका फोन और अन्य निजी सामान भी उसी समय जब्त कर लिया गया था, जिसकी वजह से वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे. लीजा ने वालिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए फैंस को इस बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि परिवार और वकील उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं.

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ICE की तरफ से इस हिरासत को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वालिया ने भी अपने वीजा स्टेटस की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, हालांकि उनके इलाज से जुड़े एक पुराने फंडरेजर में बताया गया था कि उन्होंने अमेरिका में रहने के लिए आर्टिस्ट वीजा लिया था.

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यह भी पढ़ें: ट्रंप के ‘America First’ से पुराने दोस्त भी हुए परेशान, अमेरिका के साथ रिश्तों में क्यों बढ़ी खटास?

रिहाई के बाद वालिया ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने परिवार, गर्लफ्रेंड, वकील और जैज म्यूजिक कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने बताया कि हिरासत के दौरान उम्मीद टूटती रही, लेकिन बाहर से मिल रहे सैकड़ों मैसेज और सपोर्ट ने उन्हें हिम्मत दी.

वालिया का जन्म नई दिल्ली में हुआ था और उन्होंने 13 साल की उम्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था. बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने मशहूर म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस से डिग्रियां हासिल कीं. 

उनके इंस्टाग्राम पर 57 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वालिया पिछले कुछ सालों से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिनमें चक्कर आना और धुंधला दिखना जैसी दिक्कतें शामिल हैं. फिलहाल उन्होंने खुद को स्पॉटलाइट से दूर रखकर आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया है.

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