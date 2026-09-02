पाकिस्तान में 125 साल पुराने हिंदू मंदिर को तोड़े जाने पर भारत सख्त, कहा- दोषियों पर हो कार्रवाई

पाकिस्तान में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के मामले पर घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की है. भारत ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और क्षतिग्रस्त मंदिर को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए.

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विदेश मंत्रालय ने रखा पक्ष

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के नरोवाल स्थित सिराज गांव में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को नष्ट किए जाने की खबरों से जुड़े मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत का पक्ष रखा.

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के नरोवाल के सिराज गांव में एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को नष्ट किए जाने की खबरों पर चिंता जताई है, हम अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदी पुराने पूजा स्थल के खिलाफ की गई तोड़फोड़ की इस निंदनीय कार्रवाई की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं.'

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पाकिस्तान के रवैये पर उठाए सवाल

विदेश मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा में कथित नाकामी को लेकर पाकिस्तान के अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए. जायसवाल ने कहा कि अधिकारियों की स्पष्ट उदासीनता और इस सदी पुराने मंदिर की रक्षा करने में उनकी विफलता चिंताजनक है.

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उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की लगातार बनी हुई असुरक्षा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता तथा पूजा स्थलों के उल्लंघन की गंभीर स्थिति की याद दिलाती हैं. भारत ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम पाकिस्तान सरकार से इस घटना की तत्काल और पारदर्शी जांच कराने तथा यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए.'

इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान से क्षतिग्रस्त मंदिर को फिर से बहाल करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा है. विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे.

भारत ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अपने अल्पसंख्यक नागरिकों के साथ-साथ उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए.

भारत की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के नरोवाल जिले के सिराज गांव में स्थित करीब 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को कथित तौर पर नष्ट किए जाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है.

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