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हार्ट बीट-50, BP-140... जेल में बंद इमरान बोले- पत्नी से मिलने नहीं दे रहे इसलिए हो रही एंग्जायटी

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट हैरान करती है. इसमें उनका पल्स रेट 50 बताया है, उनकी बीपी बढ़ी हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अपनी पत्नी समेत परिवार वालों से ज्यादा से ज्यादा मिलने दिया जाए. अन्यथा उनकी स्थिति बिगड़ सकती है.

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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी. (File Photo: ITG)
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की मौत की अफवाहों के बीच उनकी हेल्थ रिपोर्ट आई है. एक समय इमरान खान की दिल की धड़कन काफी नीचे चली गई थी और ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था. 74 वर्ष के इमरान खान लंबे समय से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को इमरान खान का ब्लड प्रेशर 140/100 दर्ज किया गया था. जबकि उनकी पल्स रेट मात्र 50 थी. ये सामान्य प्लस रेट से काफी कम है. बताया जाता है कि उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उनके मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव की वजह जेल प्रशासन द्वार उन्हें अपनी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों से न मिलने देना है. इस वजह से उन्हें लगातार एंग्जायटी हो रही है.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट में मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव और परिवार से मिलने पर पाबंदियों का ज़िक्र है; डॉक्टरों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातों, पढ़ने के लिए किताबें और और मेडिकल देखभाल की सलाह दी है. 

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इमरान खान ने यह भी शिकायत की कि उन्हें जेल में अखबार पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और टेलिविजन भी नहीं देखने दिया जाता है. 

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डॉक्टरों ने पत्नी से ज़्यादा मुलाकातों की सलाह दी

खबरों के मुताबिक डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इमरान खान को अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करने की इजाजत दी जाए ताकि उनका मानसिक तनाव कम हो सके. डॉक्टरों ने कहा है कि इमरान खान को पढ़ने के लिए किताबें और दूसरी पढनीय सामग्री दी जाए. 

इमरान खान की वर्तमान पत्नी बुशरा बीबी हैं. वे उनकी तीसरी पत्नी हैं। दोनों की शादी फरवरी 2018 में हुई थी. बुशरा बीबी का जन्म नाम बुशरा रियाज वट्टू है. वे सूफी परंपरा से जुड़ी आध्यात्मिक व्यक्तित्व मानी जाती हैं. 

मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इमरान खान के लिए एंटी-एंग्जायटी दवा और अतिरिक्त मेडिकल टेस्ट लिखे गए हैं. डॉक्टरों ने चिंता जताई है कि 74 साल की उम्र में लंबे समय तक तनाव रहने से सेहत से जुड़ी और दिक्कतें हो सकती हैं. 

इमरान खान की मेडिकल एडवाइस में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की ओर से अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. 

सुपरिटेंडेंट ने बार-बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर अखबार, टेलिविज़न, किताबें और सभी ज़रूरी सुविधाएं दी जा रही हैं. 

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हालांकि हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई एक रिपोर्ट में उसी सुपरिटेंडेंट ने 1 अगस्त और 10 अगस्त को डॉक्टरों की दी गई सलाह का ज़िक्र किया. इसमें इमरान खान को अखबार, टेलिविज़न और किताबें देने के साथ-साथ उनकी पत्नी और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात की इजाज़त देने की बात कही गई थी. 

ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, सिरदर्द, बेचैनी और एंग्जायटी की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को सुबह 10 बजे नींद की आधी गोली और रात 8 बजे बाकी आधी गोली देने की सलाह दी है. 

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