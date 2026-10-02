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Kumbh Tarot Rashifal 2 October 2026: जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, निंदाभाव से बचें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 2 October 2026: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कोशिश बनाए रखेंगे. घर के कार्यों में अकारण दखल देने से बचेंगे. विभिन्न मोर्चों पर असरदार बने रहेंगे.

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aquarius horoscope
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कुंभ
फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए वादविवाद की स्थिति से बचने का संकेतक है. अपनों में मतभेद उभर सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्य से पहले आपसी सहमति को बनाने पर जोर दें. तैयारी के बिना कार्य न करें. पेशेवर मामलों में उलझन बढ़ सकती है. विरोधियों से सावधानी बढ़ाएं. व्यर्थ के बहस विवाद में पड़ें. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें.

परिचितों का सहयोग का बना रहेगा. प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. जिम्मेदारी का भाव रखेंगे. व्यावसायिक विषयों में प्रभावपूर्ण स्थिति रखेंगे. तेजी की कोशिश होगी. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कोशिश बनाए रखेंगे. घर के कार्यों में अकारण दखल देने से बचेंगे. विभिन्न मोर्चां पर असरदार बने रहेंगे.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण रहेगा. सेहत संबंधी चुनौती बनी रह सकती है. रुटीन प्रभावित रहेगा.
आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों पर फोकस रखें. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं. सबसे बनाकर चलें.
रिश्ते: घर वालों से तालमेल बढ़ाएं. कमजोर बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. निंदाभाव से बचें.

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