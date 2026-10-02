scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 2 October 2026: आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी, स्पष्टता से अपनी बात रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 October 2026: महत्व के कार्यों को बढ़ावा देंगे. अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संबंधों में सुलह अवसर बढ़ेंगे. चुनौतियों का साहस से सामना करेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
ऐस ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए कारोबार में पहल का संकेतक है. स्पष्टता से अपनी बात रखें. साक्षात्कार में सफलता पाएंगे. तार्किक समझ को बेहतर बनाए रखेंगे. प्रतिभा से अपनी जगह बनाएंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह बढ़ाए रखेंगे. महत्व के कार्यों को बढ़ावा देंगे. अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संबंधों में सुलह अवसर बढ़ेंगे. चुनौतियों का साहस से सामना करेंगे.

आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. शुरूआत करने की स्थिति बनेगी. विविध मामलों में परिवार का सहयोग बढ़ेगा. पहल बनाए रखेंगे. सक्रियता से कार्य संवारेंगे. विरोधियों से दूरी रखें. लक्ष्य संबधी प्रयास पूरे कर सकेंगे. कामकाजी सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

अतिथि का आगमन बढ़ेगा, परंपरागत प्रयासों पर बल बना रहेगा
सहज गति से आगे बढ़ेंगे, संबंधों का सम्मान रखें
कारोबार में उधार से बचे, व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा
कारोबारी सफलता बनी रहेगी, प्रस्तावों की प्राप्ति होगी
दिनचर्या सुधरेगी, खानपान भव्य रहेगा

स्वास्थ्य: शारीरिक अवरोध दूर होंगे. रुटीन पर जोर बना रहेगा. दिनचर्या संवारने पर जोर होगा.
आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक कार्यों में अनुकूल स्थिति बनी रहेगी. कारोबारी समझ बढ़ेगी. साहस रखेंगे.
रिश्ते: निजी संबंधों को महत्व देंगे. अपनों के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. सबको साथ बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 2 October 2026: लापरवाही नहीं दिखाएं, व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखेंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 2 October 2026: वरिष्ठजन प्रभावित रहेंगे, प्रसन्नता मिलेगी |
    Tula Tarot Rashifal 2 October 2026: मतभेद से बचें, चुनौतियों से बचाव रखें |
    Kanya Tarot Rashifal 2 October 2026: लक्ष्य पर नजर रखेंगे, वातावरण अच्छा रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 2 October 2026: दिल की बातें कह पाएंगे, विपक्षियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 2 October 2026: बड़ों की आज्ञा रखेंगे, न करें ये एक गलती |
    Mithun Tarot Rashifal 2 October 2026: लाभ सामान्य रहेगा, अनदेखी से बचें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 2 October 2026: आपसी तालमेल से कारोबार संवारेंगे, पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी |
    Mesh Tarot Rashifal 2 October 2026: भेंट मुलाकात पर फोकस रहेगा, सभी का सहयोग बना रहेगा |
    Career Rashifal 2 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों का कारोबार बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement