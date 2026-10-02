Tula Tarot Rashifal 2 October 2026: मतभेद से बचें, चुनौतियों से बचाव रखें

तुला

फाइव ऑफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए आर्थिक एवं स्वास्थ्यगत दबाव का संकेतक है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. धैर्यपूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. कार्यगत तौर तरीकों में बदलाव लाएं. करीबी मददगार बने रहेंगे. पारिवारिक मामलों में सक्रियता से बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करें. लाभ प्रभावित हो सकते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं.

करीबियों के साथ सामंजस्यता रखें. कारोबार में सहयोग का भाव रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. परिवार से नजदीकी बनी रहेगी. अपनों के प्रति सकारात्मक नजरिया रखें. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा. अधिकारी से भेंट की संभावना बनी रह सकती है. विविधि गतिविधियों और समझौतों को गति मिलेगी. मतभेद से बचें.

स्वास्थ्य: खानपान के प्रति संवेदनशील रहें. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें. चुनौतियों से बचाव रखें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय अवरोध बढ़ सकते है.. लक्ष्यों को पूरा करें. कारोबार पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: करीबियों से सहयोग बढ़ाएंगे. परिवार का साथ समर्थन रहेगा. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे.

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