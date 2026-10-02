Meen Tarot Rashifal 2 October 2026: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पूर्व उपलब्धियों का लाभ मिलेगा

मीन

किंग आफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए रणनीतिक तौरतरीकों को अपनाने और सूझबूझ से राह बनाने का संकेतक है. लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. पूर्व उपलब्धियों का लाभ मिलेगा. रिश्ते सहेजने में आगे होंगे. निर्णय क्षमता बेहतर बनी रहेगी. व्यवस्थित ढंग से लक्ष्य साधेंगे. नेतृत्व का प्रयास बढ़ेगा. विभिन्न मोर्चों पर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

कला कौशल और प्रतिभा संवार पाएगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. वरिष्ठों की निगाहें बनी रहेंगी. उपलब्धियां अर्जित करने में सफल होंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग समर्थन पाएंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे. अच्छी शुरूआत का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पहल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं. आलस्य का त्याग करें. जीवनशैली में सुधार लाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

रिश्ते: घर में सुख रहेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. करीबियों के साथ आनंद से रहेंगे.

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