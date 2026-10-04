फ्रांस के मंत्री बेंजामिन हद्दाद आएंगे भारत... दिल्ली में कई कार्यक्रमों में होगें शामिल

फ्रांस के यूरोप मामलों के मंत्री बेंजामिन हद्दाद 4 से 6 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे. वह नई दिल्ली में होने वाली म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी.

और पढ़ें

भारत दौरे के दौरान बेंजामिन हद्दाद फ्रांस-भारत 1.5 ट्रैक डायलॉग में भी शामिल होंगे. इसके अलावा वह रायसीना फोरम फॉर द फ्यूचर ऑफ डिप्लोमेसी को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान वह फ्रांस, यूरोप और भारत से जुड़े कई लोगों से मुलाकात करेंगे.

भारत-यूरोप रिश्तों पर होगी बातचीत

बेंजामिन हद्दाद का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. हद्दाद ने भारत रवाना होने से पहले अपने दौरे को लेकर बयान दिया है.

Minister Delegate for Europe of France, Benjamin Haddad, is undertaking a visit to India from October 4 to 6 to participate in the Munich Leaders Meeting in New Delhi. Later, he will also take part in the France-India 1.5 Track Dialogue and will address the Raisina Forum for the… pic.twitter.com/MWePDBQwAY — ANI (@ANI) October 4, 2026

उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में इस समय काफी तेजी आई है. वह नई दिल्ली आकर वैश्विक मुद्दों पर बातचीत को लेकर उत्साहित हैं. इस दौरान वह विचार रखने वाले लोगों, थिंक टैंक और भारतीय सिविल सोसाइटी से भी बातचीत करेंगे.

Advertisement

हद्दाद ने कहा कि पिछले कई दशकों में फ्रांस और भारत के बीच खास वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है. इस साझेदारी ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने का रास्ता तैयार किया है. उन्होंने कहा कि वह इस रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहते हैं. उनके दौरे में भारत और यूरोप के बीच सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: फ्रांस में बेकाबू हुआ छात्रों का प्रदर्शन... कई स्कूलों में लगाई आग, प्रिंसिपल पर फेंका पेट्रोल; पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

भारत दौरे के दौरान बेंजामिन हद्दाद फ्रांस, यूरोप और भारत के रिश्तों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. उनका दौरा 4 अक्टूबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान नई दिल्ली में कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होगी.



---- समाप्त ----