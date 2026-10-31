Guru Gochar 2026: दिवाली से पहले बदली 'धन के मालिक की चाल', इन 5 राशियों की दूर होगी कड़की

देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है. गुरु ने आज कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर लिया है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन, सुख-समृद्धि और ज्ञान-शिक्षा का कारक ग्रह माना जाता है. दिवाली से पहले धन के मालिक का चाल बदलना कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र की मानें तो सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद गुरु पांच राशि के जातकों को खूब धन लाभ देंगे. कर्ज, उधार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. आर्थिक मोर्चे पर चल रही कड़की दूर होगी.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि से चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा. ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, यह समय घर-परिवार में प्रेम बढ़ाने और संपत्ति से जुड़े लंबित काम पूरे करने के लिए अनुकूल हो सकता है. मकान खरीदने, घर में निर्माण कराने या वाहन लेने की योजना बना रहे जातक इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं. निवेश और धन कमाने से जुड़े मामलों में भी अवसर मिलने की संभावना है. ऐसे में योजनाओं पर सोच-समझकर काम करना उपयोगी रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, यह समय आर्थिक परेशानियां दूर करने और बचत बढ़ाने के प्रयासों के लिए अवसर दे सकता है. शिक्षक, प्रोफेसर, कथावाचक और मार्केटिंग जैसे बोलने से जुड़े पेशों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, आय बढ़ाने के साथ बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. जरूरत से ज्यादा कर्ज लेकर काम करने से बचने की सलाह दी गई है.

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तुला राशि

तुला राशि से ग्यारहवें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. कारोबार शुरू करने में आ रही बाधाएं दूर होने और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क बढ़ने की संभावना भी जताई गई है. जो जातक आय के अतिरिक्त स्रोत बनाना चाहते हैं, वे इस दिशा में योजना बना सकते हैं. निवेश और संपत्ति खरीदने से जुड़े मामलों में भी अवसर मिलने की बात कही गई है. किसी भी आर्थिक फैसले से पहले अपनी जरूरतों और परिस्थितियों का आकलन करना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि से दसवें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा. इसे करियर और कारोबार के लिहाज से अनुकूल बताया गया है. नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है, जबकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलने और आय बढ़ाने के मौके बनने के संकेत भी बताए गए हैं. अपने लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखना और उपलब्ध अवसरों का सही इस्तेमाल करना उपयोगी रहेगा.

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