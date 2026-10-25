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'ड्रोन हमलों में किया स्टारलिंक का दुरुपयोग', एलन मस्क ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप

यूक्रेन ने कहा है कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति एक हफ्ते से ज्यादा समय तक लगे प्रतिबंधों के बाद फिर सामान्य हो गई है. राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक, अब दोनों प्रणालियां जरूरत के मुताबिक गति से काम कर रही हैं.

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यूक्रेन ने कहा- स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति फिर सामान्य, एलन मस्क ने लगाए गंभीर आरोप.(File photos: Reuters)
यूक्रेन ने कहा- स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति फिर सामान्य, एलन मस्क ने लगाए गंभीर आरोप.(File photos: Reuters)

यूक्रेन ने शनिवार को कहा कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति फिर से सामान्य हो गई है. एक हफ्ते से ज्यादा समय तक इन दोनों उपग्रह प्रणालियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यूक्रेन के सैन्य अभियानों पर असर पड़ा था. हालांकि, कुछ घंटे बाद ही स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने यूक्रेनी सेना पर इन सिस्टमों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए.

मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि यूक्रेनी सेना ने स्टारलिंक की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया और इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किए जाने वाले आक्रामक ड्रोन हमलों में किया. उन्होंने कहा कि इसी रास्ते को पिछले हफ्ते बंद कर दिया गया था. मस्क के इस आरोप पर यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई.


यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड अब उस गति से काम कर रहे हैं, जिसकी यूक्रेन को जरूरत है. उन्होंने कहा कि दोनों प्रणालियों की गति प्रतिबंध लगाए जाने से पहले के स्तर पर लौट गई है.जेलेंस्की के मुताबिक, पहले लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई थी. इससे रूसी हमलावर ड्रोन को रोकने के अभियानों में परेशानी हुई और यूक्रेन को कुछ सैन्य अभियानों को रद्द भी करना पड़ा.

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सैन्य अभियानों के लिए अहम है स्टारलिंक

स्टारलिंक यूक्रेन की अग्रिम मोर्चे पर सैन्य इकाइयों के बीच संपर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वहीं, स्टारशील्ड से जुड़े मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन ने इस साल कई इलाकों में यूक्रेन को बढ़त बनाने में मदद की है. हालांकि, यूक्रेन का कहना है कि वह रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के लिए इन प्रणालियों पर निर्भर नहीं है. इसमें रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए जाने वाले हमले भी शामिल हैं.

इन प्रतिबंधों के दौरान रूस की ओर से होने वाले मिसाइल हमलों की चेतावनियों को लेकर सहयोगी देशों के संदेशों में भी रुकावट आई थी. इससे यूक्रेन में नाराजगी बढ़ी. हालांकि, बाद में यूक्रेन ने कहा कि उसे अमेरिका की खुफिया जानकारी मिलती रही.

प्रतिबंध किसने लगाए, इसे लेकर विवाद

स्टारलिंक और स्टारशील्ड पर लगाए गए प्रतिबंधों की जिम्मेदारी को लेकर अमेरिका और मस्क के बीच स्थिति साफ नहीं हुई है. न तो मस्क और न ही अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की है. दोनों पक्षों की ओर से ऐसे संकेत दिए गए कि आदेश दूसरे पक्ष की ओर से आया हो सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारशील्ड की गति कम करने का आदेश व्हाइट हाउस के भीतर से आया था. यह विवाद अमेरिका की यूक्रेन नीति को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सामने आया.

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इन प्रतिबंधों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल खरीदने के समझौते की घोषणा की थी और साथ ही यूक्रेन पर रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने का दबाव बनाया था. शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि अगर उपग्रह प्रणालियों को लेकर समस्या बनी रहती है तो वह इसे ठीक कराएंगे. हालांकि, इससे पहले वह इन प्रणालियों की सेवाएं पूरी तरह बहाल होने की बात कह चुके थे. अब यूक्रेन ने कहा है कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति फिर से पहले के स्तर पर लौट आई है.

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