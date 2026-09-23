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अमेरिकी वैज्ञानिक को चीन से छुड़ाएंगे ट्रंप? पत्नी बोली- जिनपिंग के सामने उठाएंगे रिहाई की मांग

अमेरिका में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे से पहले वैज्ञानिक यूलीन चेन की रिहाई का मुद्दा चर्चा में है. चेन की पत्नी युफांग रोंग ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग से चेन की रिहाई की मांग करेंगे.

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शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ट्रंप उनसे चीन में बंद अमेरिकी वैज्ञानिक की रिहाई की मांग कर सकते हैं. (File Photo-Reuters)
शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ट्रंप उनसे चीन में बंद अमेरिकी वैज्ञानिक की रिहाई की मांग कर सकते हैं. (File Photo-Reuters)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका के इस दौरे पर हैं. इस बीच चीन में बंद अमेरिकी वैज्ञानिक की रिहाई का मुद्दा उनकी पत्नी ने उठाया है. वैज्ञानिक की पत्नी युफांग रोंग का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वैज्ञानिक की रिहाई की मांग शी जिनपिंग के सामने उठाएंगे. 

युफांग रोंग का कहना है कि व्हाइट हाउस ने उन्हें भरोसा दिया है कि ट्रंप शी से उनके पति को रिहा करने की मांग करेंगे.  दरअसल, उनके पति यूलीन चेन चीन में दिसंबर 2024 से हिरासत में हैं. चेन उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों के विशेषज्ञ हैं.

युफांग रोंग ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने यह जानकारी दी. 

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यह भी पढ़ें: चीन अमेरिका से क्या खरीदता है और क्या बेचता है, 125% टैरिफ का क्या होगा असर? समझिए पूरा खाता-बही

जासूसी के आरोप में फंसाने की आशंका

वैज्ञानिक की पत्नी युफांग रोंग का कहना है कि डर है कि चीन उनके पति पर जासूसी के झूठे आरोप लगा सकता है. उनका कहना है कि चेन का शोध पूरी तरह सार्वजनिक था. इसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था. यह शोध चीनी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया गया था.

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रोंग ने कहा है कि उनके पति ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे सीक्रेट या अवैध कहा जा सके. इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से चीन में हिरासत में रखा गया है. अब परिवार को उम्मीद है कि ट्रंप की शी जिनपिंग से बातचीत के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप आज बुधवार को शी जिनपिंग की मेजबानी करेंगे. दोनों नेताओं की इस साल मई के बाद यह दूसरी मुलाकात होगी. इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान की हाई लेवल मीटिंग! न्यूयॉर्क में कुशनर-विटकॉफ से मिले अराघची, ट्रंप बोले- बैठक अच्छी रही

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, ईरान और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है. ऐसे समय में दोनों देश रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी नागरिकों की चीन में हिरासत का मुद्दा भी अहम हो गया है.

वैज्ञानिकों को गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप

यूलीन चेन उन दो अमेरिकी नागरिकों में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका ने गलत तरीके से हिरासत में लिया गया व्यक्ति बताया है. अमेरिका उनकी रिहाई को अपनी प्राथमिकता मानता है. चेन की उम्र 54 साल है. उन्हें चीन में हिरासत में लिए जाने के बाद से उनका परिवार उनकी रिहाई की मांग कर रहा है. 

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रोंग का कहना है कि व्हाइट हाउस ने उन्हें बताया है कि ट्रंप इस मामले को सीधे शी जिनपिंग के सामने उठाएंगे. दूसरे अमेरिकी नागरिक मिन जिंग भी चीन में हिरासत में हैं. वह एक विद्वान हैं और उन्हें जून में गिरफ्तार किया गया था. ट्रंप शी जिनपिंग से उनकी रिहाई की मांग भी करेंगे.

यह भी पढ़ें: 'बड़ा फैसला लेना है ईरान से डील करूं, या सर्वनाश कर दूं', संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का संबोधन

अब दोनों परिवारों की नजर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर है. उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सीधी पहल से चीन में हिरासत में रखे गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई को लेकर कोई रास्ता निकल सकता है.

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