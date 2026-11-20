अमेरिका में हिंदू मंदिर पर बड़े हमले की साजिश रचने के आरोपी 19 साल के एलेक्सांद्रोस पैपोराकिस ने अदालत में खुद को सभी आरोपों में निर्दोष बताया है. उस पर इलिनॉय के ऑरोरा में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 11 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन गोलीबारी की योजना बनाने का आरोप है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की बंदूक जाम हो गई थी, जिस वजह से वह गोली नहीं चला सका और उसकी साजिश नाकाम हो गई.

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रिपोर्ट के मुताबिक, पैपोराकिस गुरुवार को कुक काउंटी के जज मार्क मार्टिन के सामने पेश हुआ. शुरुआत में उस पर आतंकवादी धमकी देने और हथियार का गैरकानूनी इस्तेमाल करने का एक-एक आरोप लगाया गया था. बुधवार को पुलिस ने आतंकवाद, आतंकवादी धमकी, हथियारों के साथ हिंसा, आतंकवादी हमले की कोशिश और हथियारों से जुड़े कई अन्य आरोप भी जोड़े.

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शख्स पर लगे एक दर्जन से ज्यादा आरोप

एबीसी न्यूज के मुताबिक, कुक काउंटी की ग्रैंड जूरी ने पैपोराकिस पर आतंकवाद के छह, आतंकवादी धमकी देने के 10, हथियारों के साथ हिंसा के दो और आतंकवादी हमले की कोशिश के दो आरोप तय किए हैं. इसके अलावा अवैध रूप से हथियार रखने, कम बैरल वाली राइफल रखने और फायरआर्म ओनर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड कानून के उल्लंघन के आरोप भी हैं. उस पर असॉल्ट वेपन रखने और बिना सीरियल नंबर वाली बंदूक रखने के आरोप भी लगाए गए हैं.

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पुलिस के मुताबिक, पैपोराकिस के टाको बेल में काम करने वाले सहकर्मियों ने अधिकारियों को सूचना दी थी. उसने कथित तौर पर उनसे कहा था कि वह भारतीय लोगों को मारने की योजना बना रहा है. इसके बाद पुलिस ने उसी दिन दोपहर में उसे गिरफ्तार कर लिया.

समुदाय के लिए खतरा, हिरासत में रखने के निर्देश

अभियोजन पक्ष का कहना है कि इलिनॉय के पैलेटाइन का रहने वाला पैपोराकिस खुद को व्हाइट सुप्रीमैसिस्ट और नियो-नाजी बताता था. उसने गैर-श्वेत लोगों की हत्या की कल्पनाओं को लेकर एक दस्तावेज भी लिखा था. पुलिस को उसके घर से राइफल, गोलियां, टैक्टिकल जैकेट और व्हाइट सुप्रीमैसिस्ट कट्टरपंथ से जुड़े प्रतीक वाला एक पैच मिला. जज ने उसे समुदाय के लिए खतरा बताते हुए हिरासत में रखने का आदेश दिया है.

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अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अधिकारियों से आरोपी पर हेट क्राइम का आरोप लगाने की मांग की है. जिस दिन हमले की कथित साजिश थी, उस दिन कृष्णमूर्ति मंदिर में मौजूद थे.

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