scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में टैगोर की तस्वीर पर कालिख पोतने की कोशिश... 4 गिरफ्तार, देशद्रोह का केस दर्ज

ढाका में रवींद्रनाथ टैगोर की दीवार पर बनी तस्वीर पर पर काली स्याही पोतने की कोशिश की गई. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर देशद्रोह से जुड़ा केस दर्ज किया है. घटना बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के बाहर हुई.

Advertisement
X
ढाका में टैगोर की तस्वीर पर कालिख पोतने की कोशिश. (File Photo)
ढाका में टैगोर की तस्वीर पर कालिख पोतने की कोशिश. (File Photo)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रवींद्रनाथ टैगोर की दीवार पर बनी भित्तिचित्र (दीवार पर बनी तस्वीर) को लेकर विवाद हो गया है. आरोप है कि एक युवती ने तस्वीर पर काली स्याही पोतकर उसे बिगाड़ने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह से जुड़ा मामला दर्ज किया है.

यह घटना ढाका के सेगुनबागीचा इलाके में हुई. यहां बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के बाहर रवींद्रनाथ टैगोर की एक नई तस्वीर बनाई गई थी. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, एक युवती ने इस तस्वीर पर काली स्याही डालकर उसे बिगाड़ने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि गिरफ्तार किए गए चारों लोगों की घटना में क्या भूमिका थी. तस्वीर को नुकसान पहुंचाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है.

भारत ही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी खास हैं टैगोर

सम्बंधित ख़बरें

RPF and GRP police arrested a Bangladeshi national.
झारखंड से गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक, पाकिस्तानी-नेपाली करेंसी और ID बरामद
'जिहादी कट्टरपंथ पर लगाम नहीं...', तसलीमा ने बांग्लादेश सरकार को लगाई फटकार
india victim card politics youth social media freedom
हम ले के रहेंगे... सोशल मीडिया ने किया डेमोक्रेसी का झूठ बेनक़ाब
BNP reconciliation with Sheikh Hasina Awami League
शेख हसीना से सुलह करेंगे PM तारिक रहमान? BNP नेता बोले- आइडिया बुरा नहीं
Cargo vessel sets sail from Dibrugarh
डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश रवाना हुआ कार्गो जहाज, फिर शुरू हुआ जलमार्ग व्यापार

रवींद्रनाथ टैगोर भारत के साथ बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान का भी अहम हिस्सा हैं. साल 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वह यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई साहित्यकार थे. बांग्लादेश का राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' भी टैगोर ने ही लिखा था. उनकी कविताओं, गीतों और साहित्य को दोनों देशों में खास जगह मिली हुई है. ऐसे में उनकी तस्वीर को बिगाड़ने की कथित कोशिश ने इस घटना को चर्चा में ला दिया है.

Advertisement

पहले भी टैगोर की विरासत को नुकसान पहुंचाने के आरोप

बांग्लादेश में टैगोर की विरासत को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल देश के अलग-अलग इलाकों में उनकी तस्वीरों को निशाना बनाए जाने की खबरें आई थीं. उनके पैतृक गांव को नुकसान पहुंचाए जाने की बात भी सामने आई थी. फिलहाल, ताजा मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में किसकी क्या भूमिका थी और तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश के पीछे क्या वजह थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बांग्लादेश में टैगोर की तस्वीर पर कालिख पोतने की कोशिश... 4 गिरफ्तार, देशद्रोह का केस दर्ज |
    'बॉलीवुड नाना से बड़ा नहीं', अंतिम संस्कार में सितारों की गैरमौजूदगी, डायरेक्टर का फूटा गुस्सा |
    कुमार विश्वास की बड़ी बेटी ने परिवार संग मनाया बर्थडे, बोल्ड लुक में छाईं अग्रता, छोटी बहन कुहू ने भी खींचा ध्यान,Photos |
    सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला… टर्मिनल में लगी आग, पिछले अटैक में 12 लोगों की गई थी जान |
    IND vs WI: 'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल, अंपायर के पास जाकर शाई होप ने किया ड्रामा! |
    जमानत पर बाहर आए पोते ने दादी को मार डाला, पुलिस स्टेशन जाकर खुद कबूला जुर्म |
    'थप्पड़ मारा और फर्श पर पटका...', दिल्ली मेट्रो में सीट के झगड़े में जान गंवा बैठा शख्स, दो पर केस दर्ज |
    Sara Ali Khan Look: बांधनी लहंगे और बैकलेस ब्लाउस में सारा लगीं डीवा, अंबानी के फंक्शन में दिखाया गॉर्जियस अवतार |
    'द डर्टी पिक्चर 2' पर शुरू हुआ काम, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी पर भी दिया हिंट |
    'कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा...', राहुल गांधी बोले- संविधान बचाने को साथ आएं लोग
    Advertisement