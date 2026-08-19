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नहाने गई थी, 1.3 लाख का बिल लेकर निकली! गर्म पानी की भाप से बजा फायर अलार्म, VIDEO वायरल

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला ने दावा किया है कि महज पांच मिनट तक गर्म पानी से नहाने के बाद उसके अपार्टमेंट का फायर अलार्म बज गया और उस पर 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 1.3 लाख रुपये का चार्ज लगा दिया गया. महिला के मुताबिक, बाथरूम से निकली भाप के बाद बिल्डिंग मैनेजर उसके फ्लैट में पहुंचा था.

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भारतीय महिला ने चौंकाने वाली घटना बताई. (Photo- Screengrab/@sorandomvamika)
भारतीय महिला ने चौंकाने वाली घटना बताई. (Photo- Screengrab/@sorandomvamika)

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक भारतीय महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. महिला का दावा है कि वह सिर्फ पांच मिनट के लिए गर्म पानी से नहाने गई थी, लेकिन बाहर निकली तो बिल्डिंग का फायर अलार्म बज रहा था. बाद में उसे करीब 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 1.3 लाख रुपये का बिल थमा दिया गया.

महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पूरी कहानी बताई. उसके मुताबिक, उसे ठंड लगती है, इसलिए नहाते वक्त उसने बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं किया था. वह करीब पांच मिनट तक नहा रही थी और इसके कुछ ही देर बाद अचानक बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगा.

पहले तो उसे लगा कि शायद कोई फायर ड्रिल हो रही है. लेकिन तभी बिल्डिंग मैनेजर उसके अपार्टमेंट में पहुंच गया. इसके बाद उसे समझ आया कि अलार्म शायद उसके बाथरूम से निकली भाप की वजह से बजा था. महिला को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि फायर अलार्म बाथरूम के इतना करीब लगाया ही क्यों गया था.

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पांच मिनट के शॉवर की कीमत करीब 1.3 लाख रुपये!

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असली झटका महिला को इसके बाद लगा. महिला का दावा है कि इस घटना के बाद उस पर 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का चार्ज लगाया गया. उसके मुताबिक, यह बिल फायर सर्विस के घटनास्थल पर पहुंचने से जुड़े खर्च का था. यानी पांच मिनट के शॉवर की कीमत करीब 1.3 लाख रुपये!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी तरह-तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए. सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सामान्य शॉवर की भाप से फायर अलार्म बजना चाहिए?

महिला के साथ हुई घटना पर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

एक यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, "मैं भी ऐसी स्थिति में रह चुका हूं. चार्ज देने से इनकार करो. शॉवर की भाप से फायर अलार्म नहीं बजना चाहिए. इसका मतलब है कि अलार्म बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं."

यह भी पढ़ें: काफिला रोकने को लेकर BJP विधायक और DSP के बीच हुई बहस का वीडियो हुआ वायरल

एक अन्य यूजर ने कहा, "पहली बार ऐसी घटना होने पर शायद चार्ज नहीं लेना चाहिए, जब तक कि यह बार-बार होने वाली आदत न हो." वहीं एक यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा, "आखिर ऐसा हुआ कैसे? गर्म पानी या भाप से फायर अलार्म कैसे बज सकता है?" एक अन्य ने महिला को सलाह दी, "आपको उनसे अलार्म की जांच करवाने के लिए कहना चाहिए. इसमें आपकी गलती नहीं है."

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हालांकि, महिला पर लगाए गए 1,800 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के चार्ज और अलार्म के तकनीकी कारण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल यह मामला महिला के दावे और उसके बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस पर आधारित है.

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