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'अमेरिकी नेवी पर हमला हुआ तो ईरानी तेल टैंकरों को डुबो देंगे', रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तेहरान को धमकी

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर गोली चलाता है, तो हम उनके तेल टैंकरों को नष्ट कर देंगे और डुबो देंगे.

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पीट हेगसेथ ने दी ईरान को चेतावनी. (photo: ITG)
पीट हेगसेथ ने दी ईरान को चेतावनी. (photo: ITG)

होर्मुज में ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने तेहरान को बड़ी धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर तेहरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के तेल टैंकरों को नष्ट कर उन्हें समंदर में डुबो देगा.

हेगसेथ के बयान के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के बयान का हवाला दिया.

कूपर ने कहा था कि अमेरिकी जहाजों पर हमला करने की स्थिति में ईरान को इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी. अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा. जरूरत पड़ने पर ईरान के सीमित और खुले तौर पर असुरक्षित तेल बेड़े को नष्ट कर देगा.

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हेगसेथ ने कहा, यह बिल्कुल सरल है. अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर गोली चलाता है, तो हम उनके तेल टैंकरों को नष्ट कर देंगे और डुबो देंगे. उन्हें अमेरिकी नौसेना पर गोली नहीं चलानी है.

तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला
ये चेतावनी शनिवार को तीन ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमले के बाद आई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, इनमें से एक टैंकर ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप के पास था.

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CENTCOM ने कहा कि ये हमले ईरान के IRGC की ओर से अमेरिकी नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद किए गए. इस हमले में कोई अमेरिकी कर्मी घायल नहीं हुआ.

इससे पहले ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज के आसपास मौजूद जहाजों को संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी थी. IRGC ने कहा कि होर्मुज में दूसरे मार्गों से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों और अन्य क्षेत्रों में तीन अतिरिक्त अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया. हालांकि ईरान के इन दावों की अमेरिका की ओर से पुष्टि नहीं हुई है.

ईरान ने दो टूक कहा कि अगर उनके जहाजों को परेशान करना और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहती है, तो सैन्य जहाजों के खिलाफ हमारे हमले पहले से कहीं अधिक गंभीर होंगे. उनका दायरा भी बढ़ सकता है.

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