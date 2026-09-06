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Aaj ka Rashifal 6 सितंबर 2026: धनु राशि में धन लाभ का योग है, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 6 सितंबर 2026, Horoscope Today: धनु राशि वालों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की चिंता दूरी होगी. धन लाभ का योग है. कुछ नया करने की योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. व्यापार में लाभ का योग.

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मेष
मन की टेंशन दूर होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार संबंधी कार्यों पर फिरे विचार करने का दिन है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग - मरून
उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

वृष
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. जीवन में सुख बढ़ेगा. कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. व्यापार में और ध्यान देना होगा.

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जरूरी टिप-आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- चीनी का दान करें

मिथुन
हर काम सावधनी से करें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नकुसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दाबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय- गाय को रोटी खिलाई

कर्क
मानसिक तनाव कम होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. उधार लेनदेन से बचें. हर काम सोच समझ कर करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- दूध का दान करें

सिंह
आज उधार पैसा किसी की ना दें. किसी से मतभेद हो सकता है
परिवार को और वक्त दें. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- औरंज
उपाय-पक्षियों को दाना खिलाएं

कन्या
मन की चिंता दूर होगी. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेगा. मान-सम्मान मिलेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.
 
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

तुला
परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मन उत्साहित रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नई योजना बनने का समय है. लाभ में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े फैसले करने का समय है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

वृश्चिक
मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी. धन लाभ के रास्ते बनेंगे. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी बात को लेकर अड़े ना रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में निवेश की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- नेगेविट विचारों से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

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धनु
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की चिंता दूरी होगी. धन लाभ का योग है. कुछ नया करने की योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. व्यापार में लाभ का योग.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

मकर
महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. विदेश से संबंधित काम में लाभ होगा. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सी ग्रीन
उपाय- किसी मंदिर में फूल दान करें

कुंभ
आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. जल्दबाजी में फैसला ना करें. करियर के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें. अपने मन की बात सबसे ना कहें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

मीन
धन लाभ का योग है. किसी काम में व्यस्त रहेंगे. तरक्की के लिए नई योजनाएं बनेगी. संतान से सुख मिलेगा. किसी विवाद को बढ़ावा ना दें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

आज का उपाय
यदि आत्मविश्वास की कमी है तो रविवार के दिन व्रत रखें. सुबह-सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. ऊं घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी गरीब को चावल और गुड़ का दान करें. व्रत का पारायण करते समय नमक का सेवन ना करें.

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