'कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी जमीन में दफना देंगे', CM रेवंत रेड्डी ने KCR को ललकारा

तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों जमकर सियासी जुबानी जंग चल रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर को ललकारते हुए कहा कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) अगले 10 साल और सत्ता में रहेगी. नलगोंडा में उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम 100 सीटें जीतेंगे और इसे साबित करके दिखाएंगे.

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चंद्रशेखर राव को पर तीखा वार करते हुए सीएम रेड्डी ने कहा, 'कांग्रेस कार्यकर्ता आपकी कब्र खोदेंगे और इसी जमीन में आपको दफना देंगे. यह हमारा चैलेंज है. आने वाले चुनाव में देखते हैं'.

कांग्रेस की तैयारी पर रेवंत रेड्डी ने कहा, 'अगर सीटों की संख्या बढ़ती है, तो हम 117 सीटें जीतेंगे. अगर सीटों की संख्या इतनी ही रहती है, तो हम 90 सीटें जीतेंगे. आज मैं साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से KCR और BRS नेताओं को सीधे चुनौती दे रहा हूं'.

उन्होंने कहा, '1994 से 2004 तक तेलुगु देशम पार्टी दो कार्यकाल तक सत्ता में रही. 2004 से 2014 तक कांग्रेस दो कार्यकाल तक सत्ता में रही. 2014 से 2023 तक BRS दो कार्यकाल तक सत्ता में रही. 2024 से 2034 तक इंदिरम्मा राज्यम और कांग्रेस का शासन दो कार्यकाल तक रहेगा. हम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे'.

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