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तालाब में डूबीं तीन सगी बहनें, ममरे भाई की भी मौत... JCB की मदद से निकाले गए शव

राजस्थान के जैसलमेर में रूपसी गांव के पास एक खेत की गहरी पानी की डिग्गी में चार बच्चों के डूबने से मौत हो गई. मृतकों में तीन सगी बहनें और उनका ममेरा भाई शामिल हैं.

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मृतकों में ती (Representational Photo- Pixabay)
मृतकों में ती (Representational Photo- Pixabay)

राजस्थान के जैसलमेर में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी (तालाब) में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन सगी बहनें भी शामिल हैं, जो अपने ननिहाल घूमने आई थीं.

शुक्रवार को रूपसी गांव के पास दोपहर के समय चारों बच्चे एक खेत में खेल रहे थे. यहां उनके परिवार के सदस्य खेती का काम कर रहे थे. खेलते समय अचानक एक लड़की का पैर फिसल गया और वो गहरी डिग्गी में जा गिरी.

उसे डूबता देख बाकी तीनों ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी. लेकिन डिग्गी काफी गहरी होने के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल सका और चारों की पानी में डूबने से मौत हो गई.

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पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अमृतराम भील के बेटे दिलीप (18) और नारायणराम भील की तीन बेटियों- मोरू (16), धिया और माया (14) के रूप में हुई है. तीनों बहनें सिपला गांव की रहने वाली थीं और रूपसी गांव में अपने ननिहाल घूमने आई हुई थीं. 

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वहीं, मृतक दिलीप उनका ममेरा भाई था. इस हादसे के बाद दोनों गांवों में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

JCB से डिग्गी की दीवार तोड़कर निकाले गए शव

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. पानी गहरा होने के कारण शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद JCB मशीन की मदद से पानी की डिग्गी की एक दीवार को तोड़ा गया, तब जाकर चारों को बाहर निकाला जा सका.

यह भी पढ़ें: पुलिस के डर से भाग रहे तीन किशोरों ने गंवाई जान! तालाब में डूबने से हुई मौत, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान

परिजन आनन-फानन में चारों को लेकर जवाहिर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

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