scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ', महुआ मोइत्रा के आरोपों पर NCM की रिपोर्ट

महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में तीन वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों के साथ धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था. NCM के मुताबिक, तीनों अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है. आयोग ने शिकायत के सोर्स और तथ्यों की पुलिस जांच की सिफारिश की है.

Advertisement
X
महुआ मोइत्रा के भेदभाव वाले दावे को NCM ने अपनी रिपोर्ट में खारिज किया है. (File Photo-PTI)
महुआ मोइत्रा के भेदभाव वाले दावे को NCM ने अपनी रिपोर्ट में खारिज किया है. (File Photo-PTI)

पश्चिम बंगाल से TMC सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से लगाए गए धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने अपनी रिपोर्ट दी है. आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप तीनों अधिकारियों के बयानों से मेल नहीं खाते. तीनों अधिकारियों ने धार्मिक भेदभाव से साफ इनकार किया है. आयोग ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस से शिकायत के सोर्स  और आरोपों की जांच करने को कहा है.

दरअसल, महुआ मोइत्रा ने 16 सितंबर को आयोग में शिकायत दी थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान तीन वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों को सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों से अलग रखा गया. मामला जुलाई और अगस्त में शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ा था.

महुआ मोइत्रा ने अपनी शिकायत में सिलिगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रजा, एसटीएफ के डीजी जवेद शमीम और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अतिरिक्त मुख्य सचिव खलील अहमद का नाम लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

Dr. Seema Khanna, DG (IT)
TMC ने की सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
Ganesh Kumar and Manoj Jha.
SIR पर रोक, CEC के खिलाफ महाभियोग की मांग... विपक्ष की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Opposition intensifies protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar as Rahul Gandhi demands resignation.
CEC के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महुआ मोइत्रा की शिकायत
Mahua Moitra (File Photo: PTI)
महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत

यह भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'इन्हें कानूनी छूट मिली'

शिकायत के मुताबिक, रजा को 18 जुलाई को सिलिगुड़ी में हुई सीमा सुरक्षा बैठक से जाने के लिए कहा गया था. उनका नाम आधिकारिक प्रोटोकॉल लिस्ट में भी नहीं था. वहीं, जवेद शमीम के बारे में आरोप लगाया गया कि उन्हें बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया और उनकी जगह एक जूनियर अधिकारी मौजूद था.

Advertisement

महुआ ने आरोप लगाया था कि 19 जुलाई को कोलकाता में हुई आपदा तैयारी की बैठक में खलील अहमद को भी वहां पहुंचने के बाद जाने के लिए कहा गया था. इन घटनाओं को उन्होंने धार्मिक भेदभाव से जोड़ते हुए आयोग से जांच की मांग की थी. इन आरोपों की उस समय स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी.

तीनों अधिकारियों ने आरोपों से किया इनकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 5 अक्टूबर को कोलकाता में इस मामले पर सुनवाई की. आयोग ने शिकायत में नामित तीनों अधिकारियों के बयान दर्ज किए. तीनों अधिकारियों ने कहा कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी सरकारी बैठक, प्रोटोकॉल या कार्यक्रम से धार्मिक पहचान की वजह से जानबूझकर अलग नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा, कुणाल घोष से लेकर हुमायूं कबीर तक... रेजीनगर के लिए ममता ने तैयार किया 'मास्टर प्लान'

आयोग ने कहा कि अधिकारियों के बयान महुआ मोइत्रा की शिकायत में लगाए गए मुख्य आरोपों से अलग हैं. महुआ मोइत्रा से संपर्क करने की कई कोशिशें की गईं. उन्हें अपना पक्ष रखने और आरोपों के समर्थन में सबूत देने का मौका दिया गया. हालांकि, वह सुनवाई के दौरान उपलब्ध नहीं थीं. इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका.

Advertisement

आयोग ने अब पश्चिम बंगाल पुलिस से शिकायत के स्रोत की जांच करने को कहा है. पुलिस को आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रोटोकॉल दस्तावेज और बैठकों से जुड़े रिकॉर्ड भी देखने को कहा गया है. अगर जांच में आरोप जानबूझकर झूठे या फर्जी पाए जाते हैं, तो आयोग ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर पर विचार करने की सिफारिश की है. पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान को अमेरिका की सख्त चेतावनी, कहा वादों से काम नहीं चलेगा परमाणु क्षमता घटानी होगी. |
    महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन, केमिकल से पके केले जप्त और मिलावटी दूध नष्ट किया |
    राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज, हो सकती है कानूनी कार्रवाई |
    दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की बड़ी तैयारी, राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय |
    RBI ने रेपो रेट में क‍िया 0.25% का इजाफा, बढ़ेगी लोन की EMI |
    कांग्रेस से दूरी नहीं 102 डिग्री बुखार? प्रदर्शन में अखिलेश के 'धीमे तेवर' की सपा ने बतायी वजह  |
    वडनगर से पीएम हाउस तक, जानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन और संघर्ष की पूरी कहानी |
    सेवा के 25 साल... गुजरात मॉडल से विकसित भारत के ड्रीम तक, मोदी का संकल्प |
    इस्तीफे की सुगबुगाहट के बीच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हुआ
    Advertisement