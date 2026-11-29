मिथुन

सिक्स आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए एक दूसरे के साथ सकारात्मकस संवाद बनाए रखने और मदद का भाव रखने में सहयोगी है. अपना काम जवाबदेही से करते रहें. आसपास के वातावरण को बेहतर बनाए रखने पर जोर दें. सभी के साथ परस्पर श्रेष्ठ संवाद बनाए रखेंगे. कार्यक्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल से लक्ष्य हासिल करेंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. अधिकांश मामले पक्ष में रहेंगे.

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सभी से सहकार बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करेंगे. व्यर्थ के दिखावे में नहीं आएं. व्यवस्था में उचित स्थिति बनाए रखें. ठगों के जाल में फंसने से बचें. लोभ व प्रलोभन से दूर रहें. अनुशासित कार्यगति बनाए रखेंगे. मिलकर चलेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष कम होंगे. दैनिक गतिविधि में निरंतरता पर बल रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक लेनदेन में उत्साह रखेंगे. कार्य समय पर पूरे करेंगे. पूंजीगत मामले बनेंगे.

रिश्ते: शुभचिंतकों का साथ बनाए रखेंगे. रिश्तों का आदर सत्कार बनाए रखेंगे. अतिचिंतन से बचें.



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