चलती ट्रेन में रेजर से TC और RPF जवान पर किया हमला, सीट को लेकर भिड़ीं मॉडल अंतरा बनर्जी

मुंबई के बोरीवली जीआरपी (GRP) ने ठाणे की रहने वाली 31 वर्षीय मॉडल अंतरा बनर्जी को चलती ट्रेन में जमकर हंगामा करने और पुलिस व रेलवे अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. घटना 12 अगस्त की रात की है, जब अंतरा बांद्रा-गंगानगर अरावली एक्सप्रेस से एक वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए सूरत जा रही थीं.

और पढ़ें

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर उन्होंने ट्रेन में अपने कपड़े उतार दिए और रेजर से टिकट चेकर (TC) और RPF जवानों पर हमला कर दिया.

सीट को लेकर शुरू हुआ था विवाद

13 अगस्त को दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक सह-यात्री ने रिजर्व्ड सीट पर बैठी अंतरा से सीट खाली करने को कहा. जब अंतरा ने हटने से साफ इनकार कर दिया, तो उस यात्री ने आरपीएफ और टिकट कलेक्टर को इसकी सूचना दी. आरोप है कि इसके बाद अंतरा बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने बीच-बचाव करने आए अधिकारियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी.

स्लीपर टिकट और AC कोच में सफर

रेलवे पुलिस के अनुसार, अंतरा इस बात से काफी परेशान और गुस्से में थीं कि उन्हें एसी कोच का कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया था. इसी वजह से वे स्लीपर क्लास का टिकट लेकर जबरन एसी कोच में दाखिल हो गई थीं. जब उन्होंने सीट खाली करने से मना किया, तो सह-यात्री ने टीसी हरिकेश त्रिपाठी को बुलाया. मामला बढ़ता देख टीसी त्रिपाठी ने आरपीएफ के एएसआई यामिनी कांत मिश्रा और कॉन्स्टेबल राजेश कुमार को मौके पर बुला लिया.

Advertisement

कपड़े उतारे, ब्लेड से किया हमला

मामले में शिकायतकर्ता बने एएसआई यामिनी कांत मिश्रा ने पुलिस को बताया कि टीम ने मॉडल को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बेहद आक्रामक हो गईं. उन्होंने गुस्से में अपने कपड़े उतार दिए, ब्लेड लहराने लगीं और हमला कर दिया. इस दौरान उन्होंने आरपीएफ जवान, टीसी और खुद को भी घायल कर लिया.

हाथापाई के दौरान एएसआई मिश्रा की यूनिफॉर्म फट गई, उनका मोबाइल फोन टूट गया और चश्मा भी टूट गया. मिश्रा ने आगे बताया कि जब अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से एसी कोच के दरवाजे बंद कर दिए, तो अंतरा ने भागने की नीयत से ट्रेन की खिड़की का शीशा ही तोड़ दिया. इसके बाद उन्हें दहानू स्टेशन पर जीआरपी के हवाले कर दिया गया.

गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत

मॉडल अंतरा बनर्जी के खिलाफ सुरक्षा खतरे में डालने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने और जानबूझकर अपमान करने जैसी कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.

---- समाप्त ----