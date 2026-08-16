Hockey World Cup: भारत की बढ़त पर चीन का पलटवार, रोमांच की सारी हदें हुई पार! आखिर कौन जीता मैच?

भारतीय महिला हॉकी टीम ने विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज शानदार जज्बे के साथ किया है. नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन स्थित वैगनर स्टेडियम में खेले गए पूल-डी के कड़े मुकाबले में भारत ने मजबूत चीन को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया.

और पढ़ें

हालिया समय में चीनी टीम के दबदबे को देखते हुए सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए यह ड्रॉ किसी बड़ी मानसिक जीत से कम नहीं है. मैच के शुरुआती हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी दिखीं.

मैच के आठवें मिनट में नवनीत कौर ने एक बेहद शानदार मैदानी गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी. हालांकि, पहले क्वार्टर के आखिरी पलों में चीन को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे झांग यिंग ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया.

2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ मुकाबला

दूसरे क्वार्टर में भारत ने फिर आक्रामक रुख अपनाया. 26वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैगफ्लिकर दीपिका ने कोई गलती नहीं की और गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी. हाफ-टाइम के बाद चीनी टीम ने जबरदस्त पलटवार किया. 39वें मिनट में मा निंग ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया. इसके बाद पूरे दूसरे हाफ में चीन ने लगातार हमला किया.

Advertisement

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗢𝗨𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗜𝗚𝗡! 🔥🇮🇳



The Indian Women’s Team showed immense character, resilience and fighting spirit to secure a hard-fought 2-2 draw against Olympic silver medallists China in their opening match of the FIH Hockey… pic.twitter.com/QIYons4rEN — Hockey India (@TheHockeyIndia) August 16, 2026

दक्षिण अफ्रीका से होगी अगली भिड़ंत

आखिरी क्वार्टर में भारतीय डिफेंडरों और गोलकीपर सविता पूनिया ने बेहतरीन खेल दिखाया. साक्षी राणा के फाउल के बाद चीन को बैक-टू-बैक पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें नाकाम कर दिया. इस ड्रॉ के बाद पूल-डी में इंग्लैंड 4-0 की जीत के साथ टॉप पर है, जबकि भारत और चीन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला अब मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा.

---- समाप्त ----