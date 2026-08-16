Bihar: सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पत्नी संग मां जानकी का लिया आशीर्वाद

बिहार के सीतामढ़ी में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पत्नी के साथ पुनौरा धाम पहुंचकर मां जानकी के जन्मस्थल के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. पुनौरा धाम को मां जानकी की जन्मस्थली के रूप में धार्मिक महत्व प्राप्त है.

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पुनौरा धाम में पूजा-अर्चना

दर्शन के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उनके और उनकी पत्नी के लिए पुनौरा धाम आना सौभाग्य की बात है. उन्होंने मां जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करने पर प्रसन्नता जताई. सीईसी ने कहा कि इस पवित्र स्थल पर मां जानकी की मौजूदगी के साथ-साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव किया जा सकता है.

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उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, तब उन्हें दोबारा यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हो. उन्होंने इस पवित्र स्थान की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूति को विशेष बताया.

मंदिर निर्माण पूरा होने पर फिर आने की इच्छा

ज्ञानेश कुमार ने अपने संक्षिप्त संबोधन में पुनौरा धाम की आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख किया. उन्होंने मां जानकी से आशीर्वाद की कामना की और मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद फिर दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की. उनकी यात्रा के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा और उन्होंने श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न की.

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