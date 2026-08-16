Surat Hariyali Pav Bhaji Recipe: मुंबई की पाव भाजी भूल जाएंगे, जब चखेंगे सूरत की फेमस 'हरियाली पाव भाजी', बेहद आसान है रेसिपी

Surat Hariyali Pav Bhaji Recipe: दिल्ली और मुंबई अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और दोनों जगहों पर पाव भाजी लोग बड़े चाव से खाते हैं. मगर मुंबई और दिल्ली के अलावा गुजरात के सूरत में भी स्ट्रीट फूड में पाव भाजी मिलती है, लेकिन वहां की पाव भाजी थोड़ी हटकर होती है और उसका कलर भी ग्रीन होता है. अगर आप मुंबई की पाव भाजी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार सूरत की फेमस हरियाली पाव भाजी ट्राई करें.

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हरे-भरे पालक, धनिया और पुदीने से बनी यह पाव भाजी स्वाद के साथ-साथ देखने में भी बेहद शानदार लगती है. इसमें कई तरह की सब्जियां, मक्खन और पाव भाजी मसाला डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है. सूरत में लोग इसे ग्रीन घोटाला पाव भाजी के नाम से भी पुकारते हैं.

इसमें खूब सारी हरी सब्जियां होती हैं, इसलिए बाकी जंक फूड के मुताबिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होती है. हालांकि आप इसे अपने घर पर बिल्कुल सफाई और कम तेल में बना सकते हैं. इसको आप अपने बच्चों को नाश्ते में खिला सकती हैं, इसका कलर देखकर वो इसे खाने में मुंह भी नहीं बनाएंगे.

हरियाली पाव भाजी बनाने की सामग्री

1 बड़ी गड्डी पालक

¼ कप हरा धनिया

3 बड़े चम्मच पुदीना

10-12 लहसुन की कलियां

1 बड़ा चम्मच तेल

2 बड़े चम्मच मक्खन

1 छोटा चम्मच जीरा

1 मिडियम प्याज

4-5 मिडियम शिमला मिर्च

1-2 मिडियम फूलगोभी

¼ कप हरी मटर

1 कप हरे टमाटर

स्वादानुसार नमक

½ छोटा चम्मच हल्दी

4-5 मिडियम उबले आलू

2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला

लगभग 200 मिली पानी

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

ऊपर से डालने के लिए हरा धनिया

गार्निश के लिए कद्दूकस किया हुआ पनीर और लाल मिर्च पाउडर

कैसे बनाएं हरियाली पाव भाजी?

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सबसे पहले पालक को अच्छी तरह धोकर मोटा-मोटा काट लें. पालक, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन को थोड़ा पानी डालकर पीस लें और एक स्मूद हरा पेस्ट तैयार कर लें. अब एक बड़ी कड़ाही या तवे में तेल और मक्खन डालकर गर्म करें. इसमें जीरा डालें. जीरा चटकने के बाद बारीक कटा प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च, फूलगोभी, मटर और हरे टमाटर डालें. सब्जियों को कुछ मिनट अच्छी तरह भूनें. अब इसमें हल्दी, नमक और पाव भाजी मसाला डालकर मिलाएं. उबले हुए आलू डालकर उन्हें मैश करें और तैयार किया हुआ पालक-धनिया-पुदीना का हरा पेस्ट डाल दें. करीब 200 मिली पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. अब भाजी को धीमी आंच पर पकने दें और बीच-बीच में मैश करते रहें, ताकि सभी सब्जियां अच्छी तरह मिल जाएं. जब भाजी गाढ़ी और अच्छी तरह पक जाए, तो इसमें नींबू का रस डालकर मिलाएं. ऊपर से हरा धनिया डालें.

इस तरीके से करें सर्व: गरमा-गरम हरियाली पाव भाजी को मक्खन में सेंके हुए पाव के साथ परोसें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से कद्दूकस किया हुआ पनीर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं. यह हरी-भरी और मसालेदार पाव भाजी शाम के नाश्ते, पार्टी या वीकेंड स्पेशल डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है.

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मक्खन जलने से बचाने की आसान ट्रिक: हरियाली पाव भाजी बनाते समय मक्खन के साथ थोड़ा तेल जरूर मिलाएं. तेल मिलाने से मक्खन जल्दी जलता नहीं है और भाजी में मक्खन का स्वाद भी अच्छी तरह बना रहता है.

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