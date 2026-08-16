Surat Hariyali Pav Bhaji Recipe: मुंबई की पाव भाजी भूल जाएंगे, जब चखेंगे सूरत की फेमस 'हरियाली पाव भाजी', बेहद आसान है रेसिपी

Surat Hariyali Pav Bhaji Recipe: दिल्ली और मुंबई अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और दोनों जगहों पर पाव भाजी लोग बड़े चाव से खाते हैं. मगर मुंबई और दिल्ली के अलावा गुजरात के सूरत में भी स्ट्रीट फूड में पाव भाजी मिलती है, लेकिन वहां की पाव भाजी थोड़ी हटकर होती है और उसका कलर भी ग्रीन होता है. अगर आप मुंबई की पाव भाजी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार सूरत की फेमस हरियाली पाव भाजी ट्राई करें.
हरे-भरे पालक, धनिया और पुदीने से बनी यह पाव भाजी स्वाद के साथ-साथ देखने में भी बेहद शानदार लगती है. इसमें कई तरह की सब्जियां, मक्खन और पाव भाजी मसाला डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है. सूरत में लोग इसे ग्रीन घोटाला पाव भाजी के नाम से भी पुकारते हैं.
इसमें खूब सारी हरी सब्जियां होती हैं, इसलिए बाकी जंक फूड के मुताबिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होती है. हालांकि आप इसे अपने घर पर बिल्कुल सफाई और कम तेल में बना सकते हैं. इसको आप अपने बच्चों को नाश्ते में खिला सकती हैं, इसका कलर देखकर वो इसे खाने में मुंह भी नहीं बनाएंगे.
हरियाली पाव भाजी बनाने की सामग्री
कैसे बनाएं हरियाली पाव भाजी?
इस तरीके से करें सर्व: गरमा-गरम हरियाली पाव भाजी को मक्खन में सेंके हुए पाव के साथ परोसें. स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से कद्दूकस किया हुआ पनीर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं. यह हरी-भरी और मसालेदार पाव भाजी शाम के नाश्ते, पार्टी या वीकेंड स्पेशल डिनर के लिए एकदम परफेक्ट है.
मक्खन जलने से बचाने की आसान ट्रिक: हरियाली पाव भाजी बनाते समय मक्खन के साथ थोड़ा तेल जरूर मिलाएं. तेल मिलाने से मक्खन जल्दी जलता नहीं है और भाजी में मक्खन का स्वाद भी अच्छी तरह बना रहता है.