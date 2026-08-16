दक्षिण गाजा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, कई घायल

दक्षिण गाजा पट्टी में इजरायली रक्षा बलों ने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की है. इजरायल ने दक्षिण गाजा के इलाके में सक्रिय एक संदिग्ध आतंकवादी को निशाना बनाकर हमला किया है.

और पढ़ें

फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ये हमला खान यूनिस इलाके में स्थित एक टेंट पर हुआ. अचानक हुए इस हमले की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों और राहत कर्मियों की मदद से घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है.

इजरायली सेना ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद आतंकवादी गतिविधियों को रोकना था. IDF की ओर से फिलहाल पूरी डिटेल्स सामे नहीं आई है.

---- समाप्त ----