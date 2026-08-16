'तुम्हें बहुत मिस करूंगी'- भारतीय कपल की विदाई पर फूट-फूटकर रोई अमेरिकी पड़ोसी, Video Viral

अमेरिका एक ऐसा देश है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में पूरी दुनिया के लोगों की मेहनत लगी है. यह प्रवासियों की मेहनत और कुर्बानी से बना है. अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं, वहां मेहनत करते हैं और अब वहीं रच-बस गए हैं.

और पढ़ें

लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि अमेरिका में बाहरी बनाम मूल निवासी की राजनीति को लेकर बहस होती रही है. ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने में इस राजनीति का काफी हद तक योगदान माना जाता है. वहां काम करने वाले भारतीयों के खिलाफ ट्रंप के समर्थकों की ओर से नफरत फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं. लेकिन भारतीय जहां भी जाते हैं, अपने साथ मोहब्बत ले जाते हैं और कई बार नफरत को भी पीछे छोड़ देते हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. अमेरिका से भारत लौट रहे एक भारतीय कपल की उनके अमेरिकी पड़ोसी के साथ हुई भावुक विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पा रहे हैं और इसे इंसानी रिश्तों की खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं. वीडियो देखकर लोग यह भी कह रहे हैं कि इंसान इस दुनिया में कहीं भी रहे, मोहब्बत हर दूरी को पीछे छोड़ देती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'दो लड्डू वाली परंपरा बदलो, वरना होगा आंदोलन,' बच्चे की 15 अगस्त की स्पीच वायरल

कैसे वायरल हुआ वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर विजय कोक्केरागड्डा ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह भावुक पल उस दिन का है, जब कपल डिट्रॉइट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा था. खास बात यह थी कि कपल को खुद नहीं पता था कि उनका यह पल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है. विजय के मुताबिक, एक दोस्त ने बिना बताए वीडियो रिकॉर्ड किया था और बाद में इसे कपल के साथ शेयर किया.

देखें वीडियो

गले लगकर रो पड़ी पड़ोसी

वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल बाहर खड़ा है. तभी उनकी पड़ोसी आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ बढ़ती हैं और दोनों को कसकर गले लगा लेती हैं. वह कपल के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती हैं और बार-बार कहती हैं कि वह उन्हें बहुत मिस करेंगी.

कपल उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है और मुस्कुराते हुए संभालता नजर आता है, लेकिन पड़ोसी महिला का भावुक होना नहीं रुकता. वह कपल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखतीं.

यह भी पढ़ें: कभी कॉलेज कैंपस में उतारे कपड़े, अब इस हाल में है वायरल वीडियो वाली ईरानी लड़की

Advertisement

विजय ने बताया वीडियो के पीछे का दूसरा पहलू

वीडियो वायरल होने के बाद विजय कोक्केरागड्डा ने लोगों के साथ कुछ और बातें भी शेयर कीं. उन्होंने कहा कि जब भारतीय अमेरिका जाते हैं तो उन्हें वहां के लोगों और उनकी संस्कृति के साथ रहने के तरीके को भी समझना चाहिए.

विजय ने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकी लोगों को आम तौर पर पसंद नहीं आतीं. जैसे ऊपर के फ्लोर से आने वाला तेज शोर, सड़क या घर के बाहर तेज आवाज करना या बच्चों को हाथ से खाना खिलाने जैसी कुछ आदतें. उनके मुताबिक, ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को परेशान कर सकती हैं.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वहां की संस्कृति और लोगों की पसंद का सम्मान करना चाहिए. सिर्फ यह कहकर कि "यह हमारी संस्कृति है और हम ऐसे ही रहते हैं", मतभेद और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं.

सोशल मीडिया पर सिर्फ नफरत दिखती है?

विजय ने सोशल मीडिया को लेकर भी अपनी बात रखी. उनके मुताबिक, सोशल मीडिया पर नफरत और नस्लभेदी कंटेंट काफी दिखाई देता है. विवादित कंटेंट को ज्यादा इंगेजमेंट मिलने की वजह से ऐसे वीडियो लोगों तक ज्यादा पहुंचते हैं.उनका कहना है कि सकारात्मक रिश्तों और इंसानी जुड़ाव की ऐसी कहानियां बहुत कम दिखाई जाती हैं. उन्होंने कहा कि उनका वायरल वीडियो इसी सकारात्मक पक्ष को सामने लाने की कोशिश है.

Advertisement

भारतीयों और अमेरिकियों के बीच रिश्ते की बात

विजय ने कहा कि भारतीयों को अमेरिकी पड़ोसियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें अपने त्योहारों में बुलाना चाहिए, घर पर आमंत्रित करना चाहिए और अपनी संस्कृति और मेहमाननवाजी से परिचित कराना चाहिए.

उनके मुताबिक, इससे भारतीयों के बारे में सकारात्मक सोच बनाने में मदद मिल सकती है. अगर लोगों का आपसी मेलजोल सीमित रहेगा तो वे एक-दूसरे के बारे में सोशल मीडिया या इंटरनेट पर मिलने वाली जानकारी पर ज्यादा निर्भर होंगे.

विजय ने अमेरिका में रहने वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से भी अपील की कि वे इस भावुक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं. उनका कहना है कि ऐसे सकारात्मक अनुभवों को देखने से लोग एक-दूसरे के बारे में बेहतर और सकारात्मक राय बना सकते हैं.

लोगों को याद आए अपने पुराने पड़ोसी

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने कहा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानता है कि उसके पास भी ऐसे प्यार करने वाले अमेरिकी दोस्त हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने ब्राजील में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह आज भी वहां की फैमिलीज को मिस करता है.

एक अन्य कमेंट में कहा गया कि लोगों और परिवारों के बीच बना असली रिश्ता अक्सर दोनों तरफ से बराबर होता है और दूर जाने के बाद भी प्यार कम नहीं होता.

---- समाप्त ----