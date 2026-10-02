scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PMO अधिकारी बनकर बंगाल सचिवालय पहुंची महिला, मंत्री को हुआ शक और फिर...

पश्चिम बंगाल पुलिस ने PMO की वरिष्ठ अधिकारी बनकर नबन्ना सचिवालय में प्रवेश करने के आरोप में डॉ. आकांक्षा विद्यार्थी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसे PMO से जुड़ी होने का दावा करते हुए PWD मंत्री अजय पोद्दार से मुलाकात का समय लिया था. मुलाकात के दौरान मंत्री को उनके बयानों पर शक हुआ, जिसके बाद उनकी पहचान की जांच कराई गई.

Advertisement
X
मंत्री के कार्यालय की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी (Photo- ITG)
मंत्री के कार्यालय की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वरिष्ठ अधिकारी बनकर राज्य सचिवालय नबन्ना में घुसने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. महिला की पहचान डॉ. आकांक्षा विद्यार्थी के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने खुद को PMO की वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री अजय पोद्दार से मुलाकात का समय लिया था.

पुलिस के मुताबिक, महिला ने इस हफ्ते की शुरुआत में PWD विभाग को ईमेल भेजकर मुलाकात का समय मांगा था. ईमेल में उसने दावा किया था कि वह दिल्ली में PMO कार्यालय से जुड़ी हुई है. इसके बाद उसे मंत्री से मिलने का समय मिल गया. मुलाकात के दौरान मंत्री को महिला के बयानों पर शक हुआ. 

पुलिस के अनुसार, महिला की कुछ बातें प्रासंगिक नहीं थीं, जिसके बाद मंत्री को उसकी पहचान और दावों पर शक हुआ. इसके बाद अधिकारियों ने उसके बारे में जानकारी जुटाई और कथित तौर पर उसके PMO से जुड़े होने का दावा गलत पाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Rejinagar child death
रेजीनगर में प्रचार की गाड़ी से नाबालिग लड़की की मौत, बना सियासी मुद्दा
Calcutta High Court
'कोर्ट परिसर में नमाज की इजाजत तो दुर्गा पूजा की क्यों नहीं?' HC में याचिका दाखिल
former justice indrajit chatterjee desires to resign
रोजाना 3-4 घंटे सफर और लंबा जाम... SIR ड्यूटी से हटना चाहते हैं पूर्व जस्टिस
Adhir asks Mamata to rejoin Congress
अधीर रंजन ने ममता को कांग्रेस में लौटने का न्योता
ED Raid foreign areca nut smuggling.
असम और बंगाल में 16 ठिकानों पर ED की छापेमारी, म्यांमार सीमा से तस्करी पर एक्शन

मंत्री के कार्यालय की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद हावड़ा के शिवपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 319(2), 204 और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया.

Advertisement

हालांकि, तब तक महिला कोलकाता छोड़ चुकी थी और दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ चुकी थी. इसके बाद हावड़ा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और गुरुवार को दिल्ली स्थित उसके आवास से उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर हावड़ा लेकर पहुंची है.

पुलिस के मुताबिक, मंत्री से मुलाकात के दौरान महिला ने एक तस्वीर भी खिंचवाई थी. अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला ने PMO अधिकारी होने का दावा क्यों किया और उसने सचिवालय में प्रवेश करने के लिए इस पहचान का इस्तेमाल कैसे किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सुखबीर बादल का युवाओं पर फोकस, लॉन्च किया 'Vibe Punjab Di' कैंपन |
    बिग बॉस 20 से बाहर हुईं मनोज तिवारी की बेटी रीति, काजी तौकीर के गले लग फूट-फूटकर रोईं |
    हादसा या हमला? गुरदासपुर में 19 साल के तजिंदर की मौत पर विवाद, SIT ने शुरू की जांच |
    ब्रिटिश नागरिक बने, फिर भी UP सरकार से ली 53 लाख सैलरी, मौलाना की प्रॉपर्टी ED ने की अटैच |
    मुजफ्फरपुर में 435 किलो स्मैक के साथ दो भाई गिरफ्तार, घर से हो रही थी नशे की सप्लाई |
    गुवाहाटी: नाइट क्लब में महिला से मारपीट का आरोप, कपड़े उतारकर पीटने का Video वायरल |
    सब्जी मंडी में आई 4 फीट लंबी लौकी, देखने उमड़ी भीड़, लोगों ने साथ में ली सेल्फी, Video |
    जुगाड़ के 'पिलर' पर खड़ा बिहार का एजुकेशन सिस्टम, 5 जिलों में आजतक का रियलिटी चेक |
    'किट्टू... ओ किट्टू बेटा, पेपर अच्छे से देना', गांधी जयंती पर जेल में अपने बच्चों से मिले कैदी पिता; विदाई में फफक कर रो पड़े |
    गांधी जयंती पर कैप्टन स्मित ने दुनिया को क्या दिया संदेश? देखें ब्लैक & व्हाइट
    Advertisement