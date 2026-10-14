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अब सिर्फ लाभार्थी नहीं, गांव की अर्थव्यवस्था की निर्माता बन रहीं महिलाएं: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है. अब वे सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं.

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गांव की महिलाओं की तरक्की पर सीएम योगी ने क्या कहा? (Photo-ITG)
गांव की महिलाओं की तरक्की पर सीएम योगी ने क्या कहा? (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर राज्य के लोगों को सृजन, ऊर्जा और समृद्धि की सनातन प्रतीक मां कूष्मांडा की आराधना का संदेश दिया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि जहां नारी को शक्ति और अवसर मिलता है, वहां अभाव परिश्रम में, परिश्रम आत्मनिर्भरता में और आत्मनिर्भरता समृद्धि में बदलती है.  

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की नारी अब केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की निर्माता और नए भारत की भाग्य विधाता बन रही है, साल 2017 से पहले महिलाओं के लिए न अवसर था, न संसाधन और न ही सरकार के पास नीति और नीयत. 

गांव की बहनों को आत्मनिर्भरता की नई राह से जोड़ रही सरकार

सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि  आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार गांव की बहनों को आत्मनिर्भरता की नई राह से जोड़ रही है, बीसी सखी गांवों में बैंकिंग सेवाओं की सशक्त कड़ी हैं. लखपति दीदी आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन गई हैं, ड्रोन दीदी खेती में आधुनिक तकनीक का नेतृत्व कर रही हैं, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका, उद्यमिता और कृषि आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार हो रहा है.  

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मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि अब महिलाएं केवल परिवार की समृद्धि का आधार नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की संचालक और नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की नेतृत्वकर्ता बन रही हैं, जब गांव की नारी समृद्ध होगी, तभी उत्तर प्रदेश सही मायने में समृद्ध और सशक्त बनेगा.

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