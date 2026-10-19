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काशी के आसमान में गूंजी फाइटर प्लेन की गर्जना! जानिए Varanasi Air Show में कौन-कौन से विमान दिखाएंगे अपना पराक्रम

भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार को लड़ाकू विमानों की गर्जना और रिहर्सल देखने के लिए घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

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काशी में एयर शो का रिहर्सल (Photo- ITG)
काशी में एयर शो का रिहर्सल (Photo- ITG)

भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है. 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत सोमवार को नमो घाट से सामने घाट तक लड़ाकू विमानों ने पूर्व अभ्यास और आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की देखरेख में व्यापक तैयारियां की गई हैं.

काशी के आसमान में गूंजी फाइटर प्लेन की गर्जना

वाराणसी के नमो घाट से लेकर अस्सी घाट और गंगा के दोनों किनारों पर सोमवार सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की पूर्व अभ्यास उड़ानें देखने को मिलीं. एक साथ चार लड़ाकू विमानों को देखकर लोग अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए. काशी में इस तरह के एयर शो का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

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कौन-कौन से विमान दिखाएंगे अपना पराक्रम

इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के अलावा राफेल, तेजस, सुखोई-30 एमकेआई, प्रचंड हेलीकॉप्टर, आईएल-76, आईएल-78, सी-295 और एएन-32 जैसे अत्याधुनिक विमान हिस्सा लेंगे. गंगा की लहरों और ऐतिहासिक घाटों की पृष्ठभूमि में होने वाले इस प्रदर्शन में केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुएं की लकीरें मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जो भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करेंगी.

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सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम

लाखों की संख्या में आने वाले दर्शकों को देखते हुए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन के लिए गंगा तट के डेढ़ किलोमीटर के दायरे को नो-विकल जोन बनाया गया है तथा 79 अस्थाई थाने सक्रिय कर दिए गए हैं. वहीं मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने स्पष्ट किया कि एयर शो के दौरान गंगा में नौका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा यह आयोजन

'विंग्स ओवर गंगा' की परिकल्पना काशी की प्राचीन संस्कृति और आधुनिक सैन्य तकनीक को एक मंच पर लाने की है. इस आयोजन का उद्देश्य न केवल भारतीय वायुसेना के अनुशासन और पराक्रम को प्रदर्शित करना है, बल्कि युवाओं को विमानन, आधुनिक तकनीक और देश सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना भी है. कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे.

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