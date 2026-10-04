scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी के आसमान में गरजेगी वायुसेना... नमो घाट पर 24-26 अक्टूबर तक भव्य एयर शो, मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे PM मोदी

वाराणसी के नमो घाट पर 24 से 26 अक्टूबर तक भारतीय वायुसेना का एयर शो होगा. 25 अक्टूबर के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की संभावना है. मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों ने गैलरी, ग्रैंडस्टैंड, मीडिया एरिना, रास्तों और सुरक्षा जांच की योजना बताई.

Advertisement
X
नमो घाट पर 24 अक्टूबर से एयर शो की तैयारी (Photo: ITG)
नमो घाट पर 24 अक्टूबर से एयर शो की तैयारी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 24 से 26 अक्टूबर तक नमो घाट पर भारतीय वायुसेना का एयर शो होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इसकी तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. 25 अक्टूबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है. बैठक में भीड़, ट्रैफिक, पार्किंग, सुरक्षा और जिलों के तालमेल पर जोर रहा.

गंगा किनारे बसी वाराणसी महादेव की नगरी है. जब यहां के आसमान में वायुसेना के विमानों की गर्जना गूंजेगी, तो देश की ताकत और काशी की सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम दिखेगा.

बैठक में वायुसेना और वाराणसी के जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को तैयारियों की जानकारी दी. दर्शक गैलरी, ग्रैंडस्टैंड, विशिष्ट मेहमानों की जगह, मीडिया एरिना, आने जाने के रास्ते और सुरक्षा जांच केंद्रों के इंतजाम बताए गए. नमो घाट और गंगा किनारे भारी भीड़ की उम्मीद है. इसलिए इलाकों को जोन और सेक्टर में बांटकर व्यवस्था संभालने की योजना बनी है.

सम्बंधित ख़बरें

IAF Flypast (File Photo: PTI)
काशी में पहली बार आसमान में दिखेगा वायुसेना का करतब, नमो घाट पर फ्लाईपास्ट
पुलिस ने युवक के घर वालों को वाराणसी बुलाया (Photo ITG)
नशे में सोया 'नवाब', हवा में उड़ गया दुबई का ख्वाब! एयरपोर्ट पहुंचा, फिर...
Bridge removed for truck move forward (Photo: ITG)
वाराणसी में थमा 240 पहियों वाला महाबली ट्रक, ओवरब्रिज हटाने की तैयारी!
बेल्जियम से 6 महीने की यात्रा के बाद वाराणसी पहुंची 'सायक्लाजेसन रिएक्टर' मशीन.
जानिए क्या है वो विशालकाय मशीन, जिसके लिए बिछानी पड़ रही हैं लोहे की चादरें
Dozens of employees walking alongside massive truck (Photo: ITG)
चलता-फिरता मोहल्ला है ये विशालकाय ट्रक! 60 से ज्यादा कर्मचारी सवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों में भी एयर शो को लेकर काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं. इसलिए भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, पार्किंग और जोन के हिसाब से जगह की पहचान पहले से पक्की की जाए. दर्शकों के रास्ते साफ और आसान हों. हर इलाके में पीने का पानी, प्राथमिक उपचार, साफ सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों. उन्होंने प्रशिक्षित पुलिसकर्मी लगाने और हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश भी दिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: काशी में पहली बार आसमान में दिखेगा वायुसेना का करतब, नमो घाट पर फ्लाईपास्ट

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नमो घाट के साथ काशी के दूसरे बड़े घाटों और आसपास के इलाकों में भी लोग पहुंच सकते हैं. ऐसे में घाटों पर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, पार्किंग और जल व थल मार्ग से आवाजाही एक एकीकृत कार्ययोजना के तहत संभाली जाए. सुरक्षा और आपात इंतजामों का पहले से अभ्यास हो, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी टीमें तुरंत मिलकर कार्रवाई कर सकें.

मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल के सभी जिलों के डीएम में बेहतर तालमेल रखने को कहा, क्योंकि पड़ोसी जिलों से भी लोग आएंगे. वायुसेना, प्रशासन और सभी विभाग तय समय में तैयारियां पूरी करें, ताकि श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वाराणसी के आसमान में गरजेगी वायुसेना... नमो घाट पर 24-26 अक्टूबर तक भव्य एयर शो, मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे PM मोदी |
    उम्र 40 पार, जोश बरकरार... क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में धूम मचा सकते हैं ये 3 बुजुर्ग क्रिकेटर्स |
    बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का तूफान! दो दिनों में 200 करोड़ के करीब पहुंची कमाई, अजय बनाएंगे नया रिकॉर्ड? |
    Best Places to Visit in Jaipur: अक्टूबर का सुहाना मौसम जयपुर घूमने के लिए है खास, ये 6 जगहें बनाएंगी आपके ट्रिप को यादगार |
    सूर्य और शनि के महासंयोग से इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ? |
    इंडोनेशिया में 5.2 तीव्रता से आया भूकंप, 10 किमी गहराई पर आया झटका |
    सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बड़ा हमला! हूतियों ने अरामको रिफाइनरी को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, धुएं का गुबार दिखा |
    मुंबई के सांताक्रूज में ऑनलाइन गेमिंग का खूनी अंजाम... दोस्तों में झगड़े के बाद युवक का चाकू से रेता गला, 3 गिरफ्तार |
    Book Review: 1947 की अनसुनी लड़ाई का किस्सा सुनाती किताब |
    Aaj ka Rashifal 4 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement