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How to get Instant Glow: महंगा फेशियल छोड़ें, त्योहारों पर बेसन में मिलाकर लगाएं कस्तूरी हल्दी और शहद, चेहरे पर आएगा गोल्डन ग्लो

How to get Instant Glow: अगर आप भी त्योहारों के दौरान सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं तो पार्लर के महंगे फेशियल पर पैसे खर्च न करें. यहां हम आपको घर पर ही गोल्डन ग्लो पाने का आसान तरीका बता रहे हैं.

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दिवाली पर ऐसे पाएं गोल्डन ग्लो (Photo: ITG)
दिवाली पर ऐसे पाएं गोल्डन ग्लो (Photo: ITG)

How to get Instant Glow: त्योहारों के मौसम में हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा प्राकृतिक रूप से दमकता रहे. लेकिन फेस्टिवल सीजन की व्यस्तता, शॉपिंग और घर की सफाई के बीच पार्लर जाकर घंटों फेशियल करवाने का समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है. इसके अलावा, कई बार पार्लर के महंगे और केमिकल युक्त फेशियल से स्किन पर रैशेज या एलर्जी होने का डर भी बना रहता है.

अगर आप भी बिना पैसे खर्च किए और बिना किसी साइड इफेक्ट के घर पर ही पार्लर जैसा गोल्डन ग्लो पाना चाहती हैं, तो आपकी रसोई में मौजूद बेसन, शहद और एलोवेरा जेल का यह कॉम्बिनेशन किसी वरदान से कम नहीं है. ये तीनों प्राकृतिक सामग्रियां मिलकर त्वचा को डीप मॉइश्चराइज करती हैं, टैनिंग हटाती हैं और चेहरे पर एक खूबसूरत निखार लाती हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका...

आवश्यक सामग्री:

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बेसन: 1 बड़ा चम्मच

शुद्ध शहद: 1 छोटी चम्मच

ताजा एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच

गुलाब जल: आधा चम्मच (पेस्ट को स्मूथ बनाने के लिए)

चुटकी भर हल्दी: कस्तूरी हल्दी

सामग्रियों के फायदे और सीक्रेट ट्रिक्स:

बेसन: त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर डीप क्लींजिंग और एक्सफोलिएशन करता है.

शहद: एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जो त्वचा में नमी को लॉक करता है और चेहरे पर नेचुरल गोल्डन शाइन लाता है.

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एलोवेरा जेल: पिंपल्स, दाग-धब्बों और सनबर्न को शांत करके त्वचा को ठंडक और निखार देता है.

बनाने और लगाने का तरीका:

फेस पैक तैयार करें: एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद मिलाएं. अगर पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें कुछ बूंदें गुलाब जल की डालकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.

चेहरा साफ करें: पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को सादे पानी या माइल्ड फेसवॉश से साफ करके सुखा लें.

अप्लाई करें: अब इस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं.

15-20 मिनट छोड़ें: इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि त्वचा इन सभी पोषकों को सोख सके.

मसाज करके धोएं: 20 मिनट बाद हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें और फिर ताजे पानी से चेहरा धो लें.

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