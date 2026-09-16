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फेल हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल... अब प्रदूषण का हर्जाना भुगतेंगे दिल्ली के स्कूली बच्चे!

CAQM ने दिल्ली-NCR में नवंबर-दिसंबर में फिजिकल स्पोर्ट्स गतिविधियों पर रोक लगाने की सलाह दी है. आयोग ने स्कूलों और अन्य संस्थानों को खुले में होने वाली खेल गतिविधियां न आयोजित करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद यह फैसला लिया गया है.

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नवंबर-दिसंबर में दिल्ली-NCR में स्पोर्ट्स इवेंट से बचने की CAQM ने सलाह दी है. (File Photo: PTI)
नवंबर-दिसंबर में दिल्ली-NCR में स्पोर्ट्स इवेंट से बचने की CAQM ने सलाह दी है. (File Photo: PTI)

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नवंबर और दिसंबर में फिजिकल स्पोर्ट्स गतिविधियों पर रोक लगाने की तैयारी है. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली सरकार और NCR के राज्यों को इस संबंध में सलाह जारी की है. 

आयोग ने कहा है कि इन दो महीनों में स्कूलों और अन्य संस्थानों में फिजिकल स्पोर्ट्स गतिविधियां या प्रतियोगिताएं आयोजित न की जाएं. CAQM ने 10 सितंबर को अपनी एडवाइजरी जारी की. 

CAQM ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर के दौरान इलाके में एयर क्वालिटी का ट्रेंड खराब रहता है. ऐसे में खुले में होने वाली खेल गतिविधियों का असर बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है. जो प्रतियोगिताएं पहले से तय हैं, उन्हें भी दूसरी तारीख पर कराने पर विचार करने को कहा गया है.

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 सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद आया फैसला

CAQM ने अपनी एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट की चिंता का भी जिक्र किया है. सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया समेत अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान खराब और गंभीर एयर क्वालिटी को लेकर चिंता जताई गई थी.

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कोर्ट ने खास तौर पर स्कूलों में होने वाली फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से दिल्ली-NCR के स्कूलों के लिए उचित निर्देश जारी करने को कहा था.

CAQM ने बताया कि नवंबर 2025 में भी दिल्ली सरकार और NCR के राज्यों को इसी तरह की सलाह दी गई थी. तब आयोग ने नवंबर और दिसंबर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को दूसरी तारीख पर कराने की सलाह दी थी.

अब CAQM ने पिछले साल की अपनी सलाह को 2026 के लिए भी दोहराया है. आयोग ने कहा है कि इस साल भी नवंबर और दिसंबर में एयर क्वालिटी की स्थिति को देखते हुए फिजिकल स्पोर्ट्स गतिविधियों और प्रतियोगिताओं को शेड्यूल नहीं किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, कैमरों से लैस होंगे सेंटर्स

पहले से तय प्रतियोगिताओं का क्या होगा?

CAQM ने कहा है कि नवंबर और दिसंबर के लिए जो प्रतियोगिताएं पहले ही तय हो चुकी हैं, उन्हें भी री-शेड्यूल किया जा सकता है. हालांकि, इस बदलाव का असर छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए.

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आयोग ने सरकारों से कहा है कि ऐसे छात्रों के लिए वैकल्पिक अवसर तलाशे जाएं, जो प्रतियोगिता की तारीख बदलने के कारण उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. उन्हें बाद में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है. 

CAQM के मुताबिक, प्रतियोगिताओं को ऐसी तारीख पर कराया जा सकता है, जब एयर क्वालिटी बेहतर हो. इससे छात्रों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी और उनकी पढ़ाई या खेल गतिविधियों पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: अब तक 2509 लाउडस्पीकर हटे... बिजनौर के नए SP केके बिश्नोई का ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा प्रहार; नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई

आयोग ने साफ कहा है कि खेल प्रतियोगिताओं को टालने का मकसद छात्रों को खेल से दूर करना नहीं है. कोशिश यह है कि खराब हवा के बीच उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए मजबूर न होना पड़े. CAQM ने सरकारों से ऐसे विकल्प तलाशने को कहा है, जिनसे छात्रों को बाद में खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिले. साथ ही उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों प्रभावित न हों.

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान एयर क्वालिटी अक्सर खराब हो जाती है. इसी वजह से CAQM ने नवंबर और दिसंबर के लिए पहले से तैयारी करने की सलाह दी है. अब दिल्ली सरकार और NCR के राज्यों को इस एडवाइजरी के आधार पर खेल प्रतियोगिताओं का शेड्यूल तय करना होगा.

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