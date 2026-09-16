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51 की उम्र में सूर्या ने दोबारा की शादी, पत्नी संग खाईं कसमें, पेरेंट्स को देखकर इमोशनल हुए बच्चे

सूर्या और ज्योतिका ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर एक बार फिर शादी के वचन दोहराए. इस खास मौके पर परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे. वे शादी के वचन लेेते वक्त इमोशनल भी हुए.

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Suriya Jyotika married again (Photo: Instagram @jyotika)
Suriya Jyotika married again (Photo: Instagram @jyotika)

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल सूर्या और ज्योतिका ने फैंस को गुडन्यूज दी है. अपनी शादी के 20 साल पूरे होने पर कपल ने एक-दूसरे के साथ शादी के वचनों को दोहराया. सूर्या और ज्योतिका ने क्रिश्चियन वेडिंग की. इस खास मौके पर दोनों के परिवार और करीबी दोस्त मौजूद रहे. कपल के बच्चों ने पेरेंट्स की शादी अटेंड की. 

साउथ कपल ने दोबारा रचाई शादी
सूर्या और ज्योतिका ने इस खास दिन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. 20वीं एनिवर्सी को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट भी शेयर किया. कपल ने इस जश्न को 'द सीक्वल' नाम दिया है. उन्होंने बताया कि ये किसी परफेक्ट शादी का जश्न नहीं, बल्कि उन उतार-चढ़ाव, कमियों, समझौतों और त्याग का सेलिब्रेशन है. जिनसे गुजरकर उनका रिश्ता मजबूत बना. 

पोस्ट में ज्योतिका ने लिखा है- ये हमारे 'हम' होने का जश्न है. जो सपना कभी हकीकत से बहुत दूर लगता था, आज वही मेरी जिंदगी की सच्चाई है. अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी खूबसूरत सपने को जीते हुए बिताना चाहती हूं. ज्योतिका ने अपने वचनों को शेयर किया. जिसमें खुश रहना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, कभी शिकायत ना करना, आभारी रहना, हेल्दी रहना, बेस्ट मदर बनना शामिल है. एक्ट्रेस ने कहा कि वो वादा करती हैं हमेशा imperfect वाइफ रहेंगी. सूर्या संग दोस्ती को हमेशा संभालकर रखेंगी.

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दोनों ने शादी का वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें अपनी दुल्हन ज्योतिका को देखकर सूर्या इमोशनल हुए. उन्होंने पत्नी पर प्यार लुटाया. जयोतिका को KISS किया. दोनों ने चर्च में शादी के वचनों को दोहराया. व्हाइट आउटफिट में वे ट्विनिंग करते दिखे. उनके बच्चों के लिए ये मोमेंट काफी खास था. ज्योतिका ने बेटे संग एंट्री मारी. व्हाइट गाउन में पत्नी को देखकर सूर्या की आंखें भर आई. बच्चे पेरेंट्स के इस स्पेशल मोमेंट को देखकर इमोशनल हुए. उनके वेडिंग वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस ने कपल को ढेरों बधाई दी है.

वर्कफ्रंट पर, सूर्या के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वहीं ज्योतिका साउथ के साथ बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आ रही हैं. कपल ने 2006 में शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं. सूर्या 51 साल के हैं. वहीं ज्योतिका 47 साल की हैं.

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