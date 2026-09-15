बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, यूपी में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती शुरू

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुल 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए दो अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं. इनमें Assistant Teacher और प्रवक्ता संवर्ग यानी PGT के पद शामिल हैं. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की पत्र सूचना शाखा की ओर से इस भर्ती की जानकारी दी गई है. यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने 15 सितंबर 2026 को दोनों भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं. भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने One Time Registration यानी OTR व्यवस्था लागू की है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले OTR करना होगा. OTR पूरा होने के बाद ही वे संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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Assistant Teacher के 12,405 पदों पर भर्ती

आयोग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 897 Assistant Teacher सम्बद्ध प्राइमरी के पदों पर भर्ती होगी. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में 11,508 Assistant Teacher शहरी के पदों पर भी भर्ती की जाएगी. इस तरह Assistant Teacher से जुड़े कुल 12,405 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इन पदों के लिए विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया. Assistant Teacher के इन पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू होगी. यानी विज्ञापन जारी होने के अगले ही दिन से अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में जरूरी संशोधन का मौका भी मिलेगा. आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2026 है. Assistant Teacher के 12,405 पदों के लिए परीक्षा की तारीख भी आयोग ने जारी कर दी है. इन पदों के लिए परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

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यानी आवेदन प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिलेगा. अभ्यर्थियों को आवेदन से लेकर परीक्षा तक आयोग की ओर से जारी निर्देशों का ध्यान रखना होगा. Assistant Teacher के साथ ही आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग यानी PGT के पदों पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी किया है. PGT के कुल 2,607 पदों पर भर्ती की जाएगी.

PGT भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत 15 सितंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू होगी. PGT पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 रखी गई है.

प्रवक्ता संवर्ग यानी PGT के 2,607 पदों के लिए परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी. आयोग के अनुसार PGT भर्ती की परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को होगी. इस तरह Assistant Teacher और PGT दोनों भर्तियों के लिए परीक्षा की तारीखें पहले ही जारी कर दी गई हैं. Assistant Teacher की परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को होगी, जबकि PGT की परीक्षा 15 और 16 दिसंबर को आयोजित की जाएगी.

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इस भर्ती प्रक्रिया में One Time Registration यानी OTR को अनिवार्य किया गया है. इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों को पहले OTR की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही वे Assistant Teacher या PGT भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसलिए भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख के साथ OTR की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है. आयोग ने भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग अंतिम तारीखें भी जारी की हैं, इसलिए उम्मीदवारों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा.

आयोग ने जारी की विस्तृत जानकारी

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ा विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका जरूर पढ़ें. आयोग ने इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जानकारी उपलब्ध कराई है. कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 15,012 शिक्षक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. इसमें Assistant Teacher के 12,405 और PGT के 2,607 पद शामिल हैं. दोनों भर्तियों के विज्ञापन 15 सितंबर 2026 को जारी किए गए हैं. Assistant Teacher के लिए आवेदन 16 सितंबर से और PGT के लिए 18 सितंबर से शुरू होंगे.

अभ्यर्थियों के लिए अब सबसे अहम तारीखें आवेदन, शुल्क जमा करने और आवेदन में संशोधन से जुड़ी हैं. इसके बाद दिसंबर में दोनों भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. Assistant Teacher की परीक्षा 3 और 4 दिसंबर तथा PGT की परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को होगी. आयोग ने उम्मीदवारों से विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका पढ़कर ही आवेदन करने को कहा है.

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