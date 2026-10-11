scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विंध्याचल से प्रयागराज-झांसी तक नवरात्रि की धूम, UP के मंदिरों में आस्था का सैलाब

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी, कौशांबी के कड़ा धाम में मां शीतला, प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर और झांसी के पंचकुइया मंदिर में भक्तों ने दर्शन-पूजन किया.

Advertisement
X
कौशाम्बी के शीतला माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: ITG)
कौशाम्बी के शीतला माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: ITG)

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से लेकर कौशांबी के कड़ा स्थित मां शीतला मंदिर, प्रयागराज के मां अलोप शंकरी मंदिर और झांसी के ऐतिहासिक पंचकुइया मंदिर तक सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. कहीं माता रानी के जयकारे गूंजे, तो कहीं श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर मां के दर्शन किए और सुख-समृद्धि की कामना की.

विंध्याचल धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब
मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया. सुबह से ही भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हुए दर्शन-पूजन के लिए कतारों में खड़े नजर आए. विंध्याचल को प्रमुख सिद्धपीठ माना जाता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन मात्र से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

विंध्याचल मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: Screengrabs)

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं. पार्किंग और आरओ वाटर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को परेशानी न हो.

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते परेशान यात्रियों को समझाते RPF के जवान. (Photo: ITG)
दिल्ली में CJP के प्रदर्शन का असर, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द
मनोकामना पूरी होने पर कुंड में चढ़ाते हैं दूध-दही और मेवे.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
51 शक्तिपीठों में शामिल है ये मंदिर, जहां मां के दिव्य पालने की होती पूजा
38 साल पुराने केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Representational)
38 साल बाद रेप केस में शख्स बरी, HC ने कहा- नहीं साबित हुए आरोप
पीढ़ियों से निभा रहे परंपरा.(Photo: Anand Raj/ITG)
मोहर्रम के ताजिए से रामलीला के रथ तक... निसार अहमद की अनोखी कला की कहानी
हिंदू धर्म में श्मशान घाट का नदी से क्या संबंध? जानें..

कड़ा धाम में मां शीतला के दर्शन को पहुंचे भक्त
कौशांबी जिले के कड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. पूर्वांचल की आराध्य देवी मानी जाने वाली मां शीतला के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे.

Advertisement

मान्यता के अनुसार, नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना करते हैं. श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगीं. मंदिर में स्थित पवित्र कुंड में जल अर्पित करने के लिए भी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. मान्यता है कि इस कुंड में जल या दूध अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.

प्रयागराज में पालने के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु
संगम नगरी प्रयागराज के अलोपीबाग स्थित मां अलोप शंकरी मंदिर में भी नवरात्रि के दौरान विशेष उत्साह देखने को मिला. देश के 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माता की कोई पारंपरिक प्रतिमा नहीं है. श्रद्धालु गर्भगृह में स्थापित दिव्य पालने की पूजा-अर्चना करते हैं.

प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: ITG)

पौराणिक मान्यता के अनुसार यहां माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरने के बाद अदृश्य हो गया था. इसी वजह से इस स्थान का नाम अलोप शंकरी पड़ा. मंदिर में श्रद्धालु चुनरी, नारियल, फूल और फल चढ़ाकर मां का आशीर्वाद लेते हैं. मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड को दूध, दही और मेवों से भरवाकर आभार व्यक्त करते हैं. नवरात्रि में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

Advertisement

झांसी के पंचकुइया मंदिर में भी लगी लंबी कतारें
बुंदेलखंड के ऐतिहासिक झांसी स्थित पंचकुइया मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन सुबह तड़के से ही देवी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे. मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा.

इस मंदिर की खास मान्यता है कि यहां देवी मां की पांच कन्याओं के रूप में पूजा की जाती है. नवरात्रि शुरू होते ही भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना की और सुख-समृद्धि, खुशहाली की कामना की. महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं में दर्शन को लेकर खासा उत्साह नजर आया. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं.

नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में दिखा भक्ति का उत्साह
नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना दिया. विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, कड़ा धाम में मां शीतला, प्रयागराज में मां अलोप शंकरी और झांसी में पंचकुइया मंदिर में भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की. मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया.

Advertisement

(प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, कौशांबी से अखिलेश कुमार, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विंध्याचल से प्रयागराज-झांसी तक नवरात्रि की धूम, UP के मंदिरों में आस्था का सैलाब |
    पेट भरने के लिए घर-घर जाकर मांगी भिक्षा, रहने को नहीं था मकान, कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज बने Pookie Baba? |
    कमाल है माथे पर चिपकाने वाला गैजेट TEMPLE, हैरान कर देंगे फीचर, इतनी है कीमत |
    आधी रात को DM वर्षा सिंह का मेगा एक्शन! नशे के कारोबार पर ताबड़तोड़ छापेमारी, हाजीपुर से महुआ-महनार तक पहुंची टीम |
    'महिला को थाने में टांगकर पीटा, प्राइवेट पार्ट छुए...' झारखंड पुलिस पर आरोप, SC-ST एक्ट के तहत एक्शन की मांग |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Gold Rate Change: सोना खरीदने का है प्लान? जरा ठहरें... पहले जान लें 20, 22, 24 कैरेट का रेट |
    'CM योगी के खिलाफ अयोध्या से उतरें अखिलेश, पीछे न हटें', राजभर ने दी चुनौती |
    मैहर: नवरात्रि में मां शारदा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, 1038 सीढ़ियां चढ़कर किए दर्शन |
    Mr Faisu Wedding: अधूरा रहा प्यार, करोड़पति यूट्यूबर ने मदीना में किया निकाह, कौन है दुल्हन?
    Advertisement