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पूजा पाल के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, अकाउंट से निकले डेढ़ लाख

उत्तर प्रदेश के कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल के बैंक खाते से 1 लाख 55 हजार रुपये की अनधिकृत निकासी का मामला सामने आया है. पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई है और मोबाइल डेटा के दुरुपयोग की आशंका जताई है.

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चायल विधायक पूजा पाल के साथ साइबर फ्रॉड (File Photo: ITG)
चायल विधायक पूजा पाल के साथ साइबर फ्रॉड (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल के बैंक खाते से करीब 1 लाख 55 हजार रुपये की अनधिकृत निकासी का मामला सामने आया है. पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने मोबाइल डेटा के दुरुपयोग की आशंका जताई है. 

पूजा पाल की शिकायत के मुताबिक, 22 अगस्त से 13 सितंबर 2026 के बीच उनके यूनियन बैंक खाते से फोनपे के जरिए लगातार रकम कटती रही. उन्हें इसकी जानकारी 14 सितंबर को हुई. विधायक ने आशंका जताई है कि उनके iPhone की हैकिंग के जरिए यह रकम निकाली गई.

पूजा पाल ने जताई निजी डेटा के लीक होने की आशंका

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उन्होंने सभी संदिग्ध UPI ट्रांजैक्शन की जांच, तकनीकी जांच और रकम की रिकवरी की मांग की है. इसके साथ ही, उन्होंने मोबाइल में मौजूद निजी और महत्वपूर्ण डेटा के भी अनधिकृत एक्सेस या लीक होने की आशंका जताई है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस में 'वापसी' की अटकलों के बीच CM योगी संग खिलखिलाईं अदिति सिंह, बदला सियासी माहौल

उन्होंने पुलिस से 22 अगस्त से 13 सितंबर तक के अपने सभी PhonePe और UPI लेन-देन, UTR और ट्रांजैक्शन आईडी सुरक्षित कर जांच करने की मांग की है. मामले में साइबर क्राइम थाने से मोबाइल, PhonePe, UPI और बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी जांच कराने को कहा गया है. 

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अब पुलिस की साइबर टीम तकनीकी जांच के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर पूजा पाल के खाते से कदम किस तरह से निकाली गई और इसमें कौन शामिल है. 

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