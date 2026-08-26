राखी ऐड विवाद: राहुल गांधी के बाद कृति सेनन के सपोर्ट में छोटी बहन नुपूर सेनन, हेटर्स को लगाई लताड़

बॉलीवुड डीवा कृति सेनन अपने राखी विज्ञापन को लेकर ट्रोल हो रही हैं. राखी विज्ञापन को लेकर हुए विरोध पर कृति ने पलटवार भी किया. राहुल गांधी भी उनके सपोर्ट में नजर आए. अब उनकी बहन नूपुर सेनन ने भी उनके सपोर्ट में पोस्ट किया है और ट्रोलर्स को दो टूक जवाब दिया है.

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बहन के सपोर्ट में नुपूर

नूपुर सेनन ने बड़ी बहन कृति की इंस्टाग्राम पोस्ट रिशेयर करते हुए लिखा- मैं वही हूं जिसे वो राखी बांधती हैं और अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको क्यों है?

रक्षाबंधन के मौके पर कृति सेनन एक विज्ञापन में नजर आईं, जिसमें उन्होंने डीपनेकलाइन वाला लहंगा-चोली पहना था. विज्ञापन में कृति के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. भारी ट्रोलिंग को देखते हुए कृति सेनन ने एक पोस्ट शेयर किया. कृति ने लिखा कि त्योहारों की असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं और परंपराओं में होती है. रक्षाबंधन उनके और उनकी बहन के लिए एक-दूसरे की रक्षा और साथ निभाने का रिश्ता है. उनकी ये प्रार्थना और प्यार उनके पालतू कुत्तों तक के लिए है, क्योंकि वो भी परिवार का हिस्सा हैं.

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नुपूर सेनन की इंस्टाग्राम स्टोरी

पोस्ट में उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर महिलाओं को ये बताना कब बंद किया जाएगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए. किसी महिला के सम्मान और अपनी संस्कृति के प्रति उसके लगाव को सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं.

राहुल गांधी ने कृति के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, वो क्या करती है और कहां जाती है ये उसकी पसंद है. महिलाओं को अपनी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें.

कंगना ने उठाए सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस-सांसद कंगना रनौत ने भी कृति के विज्ञापन पर सवाल उठाए और उनके पहनावे की आलोचना की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि यह महिलाओं के लिए एक शानदार समय है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हुई हैं, आज की महिला एक ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेसेज से लेकर लहंगा चोली तक, जींस से लेकर साड़ी तक, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो फिर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बिकिनी/अंडरगारमेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वे कहां गए? हा हा, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है.



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