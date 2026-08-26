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रुड़की में खौफनाक वारदात, भाई ने 2 बहनों को मारी गोली... दोनों की हुई मौत

हरिद्वार के रुड़की में सोमवार देर शाम सनसनीखेज वारदात में एक भाई ने अपनी दो बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी. गणेशपुर में 50 वर्षीय शकुंतला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसका पति घायल हो गया. इसके बाद आजाद नगर में 48 वर्षीय पुष्पा को भी गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

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हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)
हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)

हरिद्वार के रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक भाई ने अपनी दो बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी. गणेशपुर और आजाद नगर में हुई वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बहन का पति भी घटना में घायल हुआ है. वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम गणेशपुर क्षेत्र में प्रीत विहार कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय शकुंतला को उसके भाई ने गोली मार दी. गोली लगने से शकुंतला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में उसका पति भी घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी ही थी कि आजाद नगर क्षेत्र में भी गोली चलने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 48 वर्षीय पुष्पा को भी गोली मारे जाने की जानकारी मिली.

भाई ने बहनों को क्यों मारी गोली? जांच में जुटी पुलिस
पुष्पा आजाद नगर की निवासी बताई गई है. उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. लगातार दो स्थानों पर बहनों को गोली मारे जाने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी मिलने पर सीओ रुड़की ओसीन जोशी और एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया.

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एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भाई द्वारा दोनों बहनों को गोली मारे जाने की बात सामने आई है. दोनों की मौत हो गई है. वारदात के पीछे क्या कारण रहा, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

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