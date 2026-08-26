Bhadra Rajyog 2026: 7 सितंबर को कन्या राशि में बनेगा भद्रा राजयोग! 5 राशियों की पैसों से भरेगी तिजोरी

Bhadra Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशास्त्र, व्यापार और अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह माना गया है. जब बुध देव अपनी स्वयं की और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करते हैं, तो इससे एक अत्यंत शुभ पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, जिसे 'भद्रा राजयोग' कहा जाता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर व्यापार और करियर में नए अवसरों के द्वार खोलेगा. आइए जानते हैं कि भद्रा राजयोग के बनने से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पांचवें भाव (शिक्षा, संतान और अचानक धन लाभ) में होगा.
अचानक धन लाभ: शेयर बाजार, निवेश या पुराने किसी माध्यम से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है.
शिक्षा व प्रतियोगिता: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं. आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, संपत्ति और माता) में यह राजयोग बनेगा.
भौतिक सुख-सुविधाएं: नया वाहन, मकान या भूमि खरीदने के बेहतरीन योग बन रहे हैं.
पारिवारिक सुख: घर में सुख-शांति बनी रहेगी और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.
कन्या राशि (Virgo)
बुध का गोचर आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में हो रहा है, जिससे भद्रा राजयोग का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष लाभ आपको मिलेगा.
व्यक्तित्व व आत्मविश्वास: आपके निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिक कौशल में जबरदस्त वृद्धि होगी.
करियर व व्यापार: व्यापार में नए सौदे फाइनल होंगे और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
धनु राशि (Sagittarius)
आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म और करियर स्थान) में यह गोचर होने जा रहा है.
नौकरी में तरक्की: कार्यस्थल पर अधिकारियों आपके काम की सराहना करेंगे. मनचाहे ट्रांसफर या नई नौकरी की तलाश पूरी होगी.
मान-सम्मान: आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और व्यापारिक योजनाओं से मनमुताबिक मुनाफा मिलेगा.
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के लिए यह राजयोग नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में बनेगा.
भाग्य का साथ: लंबे समय से अटके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे.
विदेश यात्रा व लाभ: धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और व्यावसायिक सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी.
शुभ फलों में वृद्धि के उपाय
- प्रतिदिन ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.
- बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा (घास) और मोदक अर्पित करें.
- बुधवार को हरी सब्जियां, हरा कपड़ा या मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें.