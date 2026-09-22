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रक्षाबंधन पर 3 बच्चों की मौत का खुला राज, आरोपी मां गिरफ्तार, प्रेमी संग मिलकर रची थी जहरीली साजिश

संगरूर के भवानीगढ़ में तीन बच्चों की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बच्चों की मां को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके कथित प्रेमी की तलाश जारी है. पढ़ें एक कलयुगी मां के सनसनीखेज गुनाह की कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पंजाब के संगरूर जिले के भवानीगढ़ में तीन मासूम बच्चों की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया. 26 अगस्त को एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में जहरीली मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी. लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मामले में हत्या की साजिश बेनकाब हो गई. पुलिस ने बच्चों की मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कथित प्रेमी की तलाश की जा रही है.

मामला भवानीगढ़ इलाके का है, जहां 26 अगस्त को एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई थी. मृतकों में करीब ढाई साल का एक बच्चा, छह साल का एक बच्चा और पांच साल की एक बच्ची शामिल थी. शुरुआती तौर पर सामने आया था कि बच्चों ने जहरीली मिठाई खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. इस वजह से पुलिस ने पहले इसे फूड पॉइजनिंग का मामला मानकर जांच शुरू की थी.

जांच के दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवाल आए, जिनसे मामला संदिग्ध नजर आने लगा. पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि अगर मिठाई जहरीली थी तो सिर्फ उसी परिवार के तीन बच्चों की ही मौत क्यों हुई. जिस जगह या दुकान से मिठाई लाई गई थी, वहां से मिठाई खाने वाले दूसरे लोग बीमार क्यों नहीं पड़े. इन्हीं सवालों के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और गहराई से आगे बढ़ाया.

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पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान बच्चों की मां के इंस्टाग्राम के जरिए एक व्यक्ति के संपर्क में आने की बात सामने आई. पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच दोस्ती के बाद कथित तौर पर संबंध बन गए थे. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इसी रिश्ते को इस मामले में हत्या की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि इस पूरे मामले में सामने आए आरोपों की जांच अभी जारी है और कथित प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद कई और बातें साफ हो सकती हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन घर में आई मिठाई में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था. इसके बाद तीनों बच्चों ने वह मिठाई खाई और उनकी मौत हो गई. पुलिस जांच में यह आरोप सामने आया है कि बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया गया. इस मामले में पुलिस अब जहरीले पदार्थ, मिठाई और मौत के बीच संबंध को जांच के जरिए स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

इस मामले में बच्चों के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने उनकी मां और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बच्चों की मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके कथित प्रेमी की तलाश की जा रही है. जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि मिठाई में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ किसने और कैसे मिलाया था. साथ ही दोनों आरोपियों के बीच हुई बातचीत और संपर्क की भी जांच की जा रही है.

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संगरूर की एसएसपी (SSP) रवजोत ग्रेवाल के मुताबिक, शुरुआत में मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा था. लेकिन एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे. इसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की और परिवार से जुड़े पहलुओं के साथ-साथ बच्चों की मां के संपर्कों की भी पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक इसी जांच के दौरान कथित संबंध और बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश का एंगल सामने आया.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में बच्चों की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं उसके कथित प्रेमी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं. पुलिस अब मामले से जुड़े डिजिटल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तीनों बच्चों की मौत के पीछे वास्तव में क्या घटनाक्रम था. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और कथित प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है.

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