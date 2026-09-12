UP में 19 साल के युवक का आतंकी माइंडसेट... WhatsApp पर ग्रुप बनाकर करता था साजिश, ATS ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश एटीएस (ATS) ने आतंकी संगठन अल कायदा इन द इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) से कथित तौर पर जुड़े 19 वर्षीय युवक मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा, महमूदपुर का रहने वाला नबील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय था. उस पर युवाओं को आतंकी विचारधारा से जोड़ने और उन्हें मुजाहिद बनने के लिए तैयार करने का आरोप है.

और पढ़ें

एटीएस के अनुसार, आरोपी AQIS की विचारधारा से गहराई से प्रभावित था और उसने इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था.

जांच में सामने आया है कि नबील ने WhatsApp पर 'ला गालिब-इल्लल्लाह' नाम से एक ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप में कथित तौर पर जिहाद, चाकू, केमिकल, प्लान, ट्रिप, पेन, जूस और प्रोजेक्ट जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे.

एटीएस का दावा है कि नबील ने ग्रुप में 'जिहाद करने के 44 तरीके' नाम की किताब शेयर की थी. इस किताब को AQIS के पूर्व प्रमुख आतंकी मौलाना आसिम उमर से जुड़ा बताया गया है.

इसके अलावा 'तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल' नाम की किताब भी शेयर किए जाने की बात सामने आई है. आरोपी के मोबाइल से Flames of War समेत अन्य WhatsApp ग्रुपों से जुड़े होने की जानकारी मिलने का एटीएस ने दावा किया.

Advertisement

इन ग्रुपों में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब समेत कई देशों के लोगों के जुड़े होने की बात कही गई है. एटीएस के मुताबिक आरोपी दूसरे देशों में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की योजना बना रहा था.

जांच में पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश में ट्रेनिंग लेने और बम बनाने की योजना से जुड़ी बातचीत मिलने का दावा है. एटीएस ने बम बनाने की विधि और पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने से संबंधित बातचीत मिलने की भी बात कही है.

एटीएस के अनुसार नबील अपने साथियों के साथ मिलकर भारत में गजवा-ए-हिंद की योजना बना रहा था.

आरोपी के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है. नबील को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----