4 साल बाद पूरा हुआ अनोखा संकल्प, अब आईने के सामने बैठकर बाल-दाढ़ी कटवाएंगे आगरा के उदय सिंह

आगरा में एक शख्स का चार साल पुराना अनोखा संकल्प आखिरकार पूरा हो गया. उदय सिंह पिप्पल ने घर से चोरी हुई अपनी लाइसेंसी राइफल के बरामद होने तक न बाल कटवाने और न दाढ़ी बनाने की ठान ली थी. 4 साल तक वह अपने इस फैसले पर कायम रहे. अब पुलिस ने उनकी राइफल बरामद कर ली है, जिसके बाद उदय सिंह ने भी अपना संकल्प पूरा कर लिया.

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दरअसल, 6 जून 2022 की रात बदमाश उदय सिंह पिप्पल के घर में घुसे थे. चोर उनकी लाइसेंसी राइफल और 20 कारतूस के साथ करीब ढाई किलो चांदी, 22 तोला सोना और चार लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का सामान भी बरामद किया, लेकिन राइफल का कोई पता नहीं चल सका.

पुलिस ने बरामद किया चोरी की राइफल. (Photo: Screengrabs)

राइफल के चोरी होने पर उदय सिंह ने उसी दिन ले लिया था संकल्प

राइफल के वापस मिलने का इंतजार उदय सिंह के लिए इतना खास था कि उन्होंने खुद से एक अनोखा संकल्प ले लिया. उन्होंने तय किया कि जिस दिन उनकी राइफल वापस मिलेगी, उसी दिन वह अपने बाल और दाढ़ी कटवाएंगे. देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने चार साल में बदल गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा.

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अब थाना खैरागढ़ पुलिस वेस्ट जोन एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश ध्रुव को धौलपुर से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक ध्रुव के खिलाफ अलग-अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं. उसके कब्जे से लाइसेंसी राइफल, 315 बोर के दो जिंदा कारतूस, चोरी के 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

2022 में हुई चोरी के दौरान राइफल चुरा ले गए थे चोर

पुलिस की जांच में सामने आया कि बरामद लाइसेंसी राइफल वही है, जो वर्ष 2022 में सैंया थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान के घर से चोरी हुई थी. यानी चार साल से जिस राइफल के लौटने का इंतजार उदय सिंह कर रहे थे, आखिरकार वही राइफल पुलिस के हाथ लग गई.

पुलिस गिरफ्त में चोर, जो उदय सिंह पिप्पल की राइफल चुरा ले गया था. (Photo: Screengrabs)

पुलिस से राइफल बरामद होने की खबर मिलते ही उदय सिंह की चार साल पुरानी खुशी लौट आई. उन्होंने पुलिस, एसओजी और खैरागढ़ पुलिस टीम का आभार जताया. उनका कहना है कि अब उनका संकल्प पूरा हो गया है और वह चार साल बाद फिर अपना पुराना लुक अपनाएंगे.

4 साल बाद आईने के सामने बैठकर कटवाएंगे बाल

डीसीपी वेस्ट आदित्य के मुताबिक गिरफ्तार ध्रुव अपने साथियों के साथ मिलकर सीमा क्षेत्र के गांवों के अलावा अलग-अलग जिलों और राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. गिरोह के दो अन्य साथी अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

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चार साल पहले एक चोरी ने उदय सिंह की राइफल छीन ली थी, लेकिन उस राइफल को वापस पाने की उम्मीद ने उन्हें एक ऐसे संकल्प से बांध दिया, जिसे उन्होंने चार साल तक निभाया. अब राइफल वापस आ गई है... तो इंतजार है सिर्फ उस दिन का, जब उदय सिंह चार साल बाद आईने के सामने बैठकर अपने बाल और दाढ़ी कटवाएंगे.

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