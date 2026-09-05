खाट पर आराम कर रहे थे 72 साल के बुजुर्ग, भरभराकर गिरी मिट्टी की दीवार... हुई मौत

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे में 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. एक एजेंसी के मुताबिक दोस्तपुर थाना क्षेत्र के खालिसपुर डिंगुर गांव में शुक्रवार रात कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. उस समय बुजुर्ग घर के अंदर खाट पर लेटे हुए थे और मलबे में दब गए.

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पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान खालिसपुर डिंगुर गांव निवासी हरीश नारायण मिश्रा (72) के रूप में हुई है. शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद वह अपने कच्चे घर में खाट पर आराम करने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक मिट्टी की दीवार उनके ऊपर गिर गई. हादसे के बाद वह मलबे के नीचे दब गए.

कमजोर हो गई थी मिट्टी की दीवार

दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव का प्रयास शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद हरीश नारायण को मलबे से बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक नारद मुनि सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण कच्चे मकान की मिट्टी की दीवार कमजोर हो गई थी. माना जा रहा है कि इसी वजह से दीवार अचानक ढह गई. हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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