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Vastu Tips: घर में लगाएं 5 पौधे, धन-समृद्धि के साथ बढ़ेगी पॉजिटिविटी!

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में कुछ पौधों को सुख-समृद्धि और धन लाभ से जोड़कर देखा जाता है. जानें मनी प्लांट, जेड प्लांट, तुलसी समेत कौन-से 5 पौधे घर में लगाना शुभ माना जाता है, इन्हें कहां रखें.

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5 पौधों को घर में लगाना है सबसे शुभ!
5 पौधों को घर में लगाना है सबसे शुभ!

Vastu Tips: घर को हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के पौधे लगाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ पौधों को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि इन्हें घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. सुख-समृद्धि का माहौल बनता है. कुछ पौधों को धन और आर्थिक उन्नति से भी जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 पौधों के बारे में, जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है.

1. जेड प्लांट

जेड प्लांट को वास्तु में तरक्की, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसकी मोटी, सिक्के जैसी पत्तियों के कारण इसे धन और आर्थिक विकास से जोड़ा जाता है. इसे घर या ऑफिस के ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है जहां पर्याप्त रोशनी आती हो. वास्तु मान्यताओं के अनुसार यह करियर और कारोबार में सकारात्मक माहौल बनाने वाला माना जाता है.

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2. केले का पौधा

केले के पौधे का धार्मिक महत्व भी काफी अधिक है. वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है.गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने और दीपक जलाने की परंपरा भी कई घरों में प्रचलित है.इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा जाता है.

3. मनी प्लांट

मनी प्लांट का नाम ही इसे धन और समृद्धि से जोड़ता है.वास्तु मान्यताओं में इसे आर्थिक उन्नति और धन के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है. इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना कई वास्तु परंपराओं में शुभ माना जाता है, जबकि कुछ स्रोत उत्तर दिशा को भी लाभकारी बताते हैं. इसलिए दिशा तय करते समय घर की बनावट और स्थानीय वास्तु सलाह को ध्यान में रखना बेहतर है.

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मनी प्लांट की बेल को सूखने न दें, नियमित रूप से इसकी देखभाल करें.मुरझाए या पीले पत्तों को हटाते रहना भी पौधे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

4. तुलसी का पौधा

तुलसी को भारतीय घरों में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है.वास्तु के अनुसार स्वस्थ तुलसी का पौधा घर में सकारात्मकता और शांति से जुड़ा माना जाता है. इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर्याप्त धूप और हवा मिल सके.पौधे को लगातार मुरझाने से बचाने के लिए पानी और रोशनी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

5. लकी बैम्बू

लकी बैम्बू को वास्तु और फेंगशुई परंपराओं में सौभाग्य, विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे घर के अंदर रखा जा सकता है ,कई वास्तु स्रोत इसे पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने की सलाह देते हैं.

पौधे रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर में पौधों का चुनाव करने के साथ उनकी स्थिति और देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए. सूखे, मुरझाए या खराब स्थिति वाले पौधे घर में रखने से बचना बेहतर है. कांटेदार पौधों को लेकर भी कई वास्तु परंपराओं में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

सबसे जरूरी बात यह है कि पौधे को केवल धन प्राप्ति का उपाय मानने के बजाय घर की हरियाली, स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण के लिए लगाएं.सही रोशनी, पानी और देखभाल मिलने पर स्वस्थ पौधे घर को अधिक सुंदर और सुखद बना सकते हैं.

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