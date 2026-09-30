scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दिया इस्तीफा, विजय इंदर सिंगला नए PCC चीफ की रेस में सबसे आगे

पंजाब कांग्रेस में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी है. सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस्तीफा दे दिया है और वे कल दिल्ली जाकर एक या दो दिन में राहुल गांधी से मिल सकते हैं. उन्हें बता दिया गया है कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है. वे 2022 से साढ़े चार साल इस पद पर रहे. नए अध्यक्ष के लिए विजय इंदर सिंगला सबसे आगे हैं.

Advertisement
X
बाएं ओर राजा वड़िंग और दाएं ओर विजय इंदर सिंगला (File Photo: ITG)
बाएं ओर राजा वड़िंग और दाएं ओर विजय इंदर सिंगला (File Photo: ITG)

पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है. विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं.

सूत्रों का कहना है कि राजा वड़िंग को पार्टी की ओर से बता दिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है. उन्हें अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी. खबर यह भी है कि वड़िंग ने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है. वे कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में वे एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं.

राजा वड़िंग ने साल 2022 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी. उन्होंने इस पद पर साढ़े चार साल का समय पूरा कर लिया है. अब पार्टी चुनाव से पहले नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Ashok Mittal.
'ये पंजाब के खिलाफ साजिश', LPU बवाल पर बोले अशोक मित्तल
LPU campus Uni mall Loot videos
LPU कैम्पस के माॅल मेंं लूट की आईं नई तस्वीरें, देखें पंजाब आजतक
amit-shah-announces-drug-free-punjab-by-december-2029
पंजाब को नशा मुक्त कब तक करेगी बीजेपी? अमित शाह ने बता दी तारीख
LPU violence
LPU हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
Cryogenic Preservation of Human Bodies
भारत में मौत के बाद शरीर को फ्रीज कर रखना कितना कानूनी?

यह भी पढ़ें: 'ये पंजाब के खिलाफ साजिश, तोड़फोड़ करने वाले छात्रों पर होगी कार्रवाई', LPU बवाल पर बोले अशोक मित्तल

Advertisement

नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नाम विजय इंदर सिंगला का है. सूत्रों के अनुसार उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम सामने आ रहा है. इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नामों पर भी विचार चल रहा है. यानी पार्टी के पास कई चेहरे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है.

पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का बदलना कांग्रेस के लिए अहम कदम माना जा रहा है. सभी की नजरें अब दिल्ली में होने वाली मुलाकात और नए अध्यक्ष के ऐलान पर टिकी हैं.

यह सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. इसलिए नए अध्यक्ष के नाम पर आखिरी फैसला होने तक तस्वीर बदल भी सकती है. उम्मीद है कि एक या दो दिन में हालात साफ हो जाएंगे. कांग्रेस की पंजाब इकाई में आने वाले दो दिन काफी अहम रहने वाले हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: विदेश के मामले सक्रिय रहेंगे, ठगों से बचाव रखें |
    एक क्लिक में पढ़ें 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार की अहम खबरें |
    'मुंबई में फॉर्म-6 लेकर भटक रहे लोग' कांग्रेस विधायक ने लगाए गंभीर आरोप |
    आज 1 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे, अपनों से खुशियां बांटेंगे |
    आज 1 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: संपत्ति के मामले बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी |
    Aaj ka Upay 1 October 2026: कुंडली में कमजोर बृहस्पति के लक्षण और उपाय करें
    Advertisement