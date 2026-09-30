पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दिया इस्तीफा, विजय इंदर सिंगला नए PCC चीफ की रेस में सबसे आगे

पंजाब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. नए अध्यक्ष का ऐलान एक या दो दिन में हो सकता है. विजय इंदर सिंगला इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं.

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सूत्रों का कहना है कि राजा वड़िंग को पार्टी की ओर से बता दिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है. उन्हें अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपनी होगी. खबर यह भी है कि वड़िंग ने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है. वे कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दिल्ली में वे एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं.

राजा वड़िंग ने साल 2022 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी. उन्होंने इस पद पर साढ़े चार साल का समय पूरा कर लिया है. अब पार्टी चुनाव से पहले नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में दिख रही है.

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नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नाम विजय इंदर सिंगला का है. सूत्रों के अनुसार उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. दूसरे विकल्प के तौर पर परगट सिंह का नाम सामने आ रहा है. इनके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नामों पर भी विचार चल रहा है. यानी पार्टी के पास कई चेहरे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है.

पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का बदलना कांग्रेस के लिए अहम कदम माना जा रहा है. सभी की नजरें अब दिल्ली में होने वाली मुलाकात और नए अध्यक्ष के ऐलान पर टिकी हैं.

यह सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. इसलिए नए अध्यक्ष के नाम पर आखिरी फैसला होने तक तस्वीर बदल भी सकती है. उम्मीद है कि एक या दो दिन में हालात साफ हो जाएंगे. कांग्रेस की पंजाब इकाई में आने वाले दो दिन काफी अहम रहने वाले हैं.

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